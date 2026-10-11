Lockheed Martin a prezentat pe 9 octombrie 2026 noul interceptor antirachetă PAC-3 Edge, conceput pentru a combate amenințările hipersonice și rachetele de ultimă generație, potrivit Reuters. Dezvoltarea are loc într-un context în care Statele Unite încearcă să își consolideze apărarea aeriană și antirachetă, pe fondul cererii tot mai mari pentru interceptori și al presiunilor asupra stocurilor militare.

Noul interceptor reprezintă o evoluție a familiei PAC-3, utilizată în cadrul sistemului de apărare antiaeriană Patriot. Potrivit informațiilor prezentate de companie și relatate de Reuters, PAC-3 Edge integrează un sistem modernizat de detectare și urmărire a țintelor, comenzi de zbor îmbunătățite și un motor-rachetă cu impulsuri multiple. Aceste tehnologii sunt destinate să extindă capacitatea de interceptare a unor ținte complexe.

Una dintre principalele caracteristici ale noului interceptor este combinația dintre sistemele modernizate de ghidare și propulsia îmbunătățită. PAC-3 Edge este conceput pentru a angaja amenințări mai dificile, inclusiv rachete hipersonice, la distanțe mai mari și la altitudini superioare celor accesibile versiunilor anterioare, potrivit Lockheed Martin.

Motorul-rachetă cu impulsuri multiple este furnizat de Northrop Grumman. Acest tip de propulsie permite gestionarea mai flexibilă a impulsului în timpul zborului, o caracteristică relevantă pentru interceptarea țintelor care se deplasează cu viteze mari sau își pot modifica traiectoria.

Totuși, prezentarea unui nou interceptor nu înseamnă că toate performanțele anunțate au fost deja demonstrate în condiții operaționale. Capacitățile efective trebuie evaluate în funcție de rezultatele testelor, de integrarea în sistemele de apărare existente și de amenințările pentru care arma este validată.

Tim Cahill, președintele diviziei Missiles and Fire Control din cadrul Lockheed Martin, a declarat pentru Reuters că prețul PAC-3 Edge ar urma să fie comparabil cu cel al modelului PAC-3 MSE, aflat deja în producție.

Potrivit acestuia, capacitatea de producție ar putea ajunge la aproximativ 2.000 de interceptori pe an, un nivel similar cu cel vizat pentru PAC-3 MSE. Cifra reprezintă un obiectiv de producție la capacitate maximă, nu o confirmare că acest volum este deja fabricat.

Un cost comparabil cu cel al modelului existent ar putea facilita integrarea noului interceptor în planurile de achiziții militare. Cu toate acestea, costul final și ritmul livrărilor vor depinde de contracte, de calendarul de producție și de rezultatele programului de dezvoltare.

Prezentarea PAC-3 Edge are loc într-o perioadă în care cererea pentru sisteme de apărare aeriană și antirachetă a crescut, pe fondul războiului din Ucraina și al conflictelor din Orientul Mijlociu. Utilizarea intensă a munițiilor defensive a pus presiune asupra stocurilor americane și a determinat Pentagonul să urmărească extinderea capacităților industriale.

În iulie 2026, potrivit informațiilor publicate de Reuters și preluate de News.ro, armata americană a atribuit Lockheed Martin un contract cu o valoare de până la 58,6 miliarde de dolari pentru creșterea producției de interceptori PAC-3. Valoarea maximă a acordului nu trebuie confundată cu o sumă deja plătită integral.

Anterior, în ianuarie 2026, compania semnase cu Departamentul american al Apărării un acord-cadru pe șapte ani pentru extinderea producției. Obiectivul anunțat este majorarea capacității anuale de la aproximativ 600 la 2.000 de unități.

Extinderea producției urmărește atât satisfacerea cererii armatei americane, cât și susținerea aliaților care utilizează sisteme Patriot. În paralel, dezvoltarea unor interceptori cu performanțe îmbunătățite răspunde preocupărilor privind evoluția rachetelor moderne și dificultatea combaterii acestora.

PAC-3 Edge este prezentat ca o soluție menită să extindă capacitățile familiei de interceptori Patriot în fața unor amenințări mai avansate. Eficiența sa va depinde însă de performanțele demonstrate, de integrarea cu radarele și celelalte componente ale apărării aeriene, precum și de disponibilitatea unor cantități suficiente pentru utilizare operațională.

În concluzie, noul interceptor marchează o etapă în dezvoltarea apărării antirachetă americane, în timp ce extinderea producției PAC-3 rămâne o prioritate pentru Statele Unite. Următoarele repere importante vor fi testarea, validarea capacităților și stabilirea calendarului de producție și livrare pentru PAC-3 Edge.