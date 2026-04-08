Livvy Dunne, eșec în actorie. A pierdut castingul unui celebru serial

Livvy Dunne, fostă gimnastă a LSU, a povestit pentru Boardroom că a încercat recent să intre în lumea actoriei printr-o audiție pentru cel de-al patrulea sezon al serialului HBO „The White Lotus”. Ea a spus că aceasta a fost prima sa experiență de audiție pentru un rol, chiar dacă nu a reușit să obțină rolul dorit.

Livvy Dunne a fost refuzată la casting

Aceasta a descris momentul ca fiind unul „foarte distractiv”, chiar dacă a fost și emoționant. „A fost prima mea audiție în persoană pentru un serial important. Nu am primit rolul, dar a fost pentru sezonul patru al serialului ‘White Lotus’. A fost prima mea experiență de acest fel”, a declarat Dunne.

Fosta gimnastă a recunoscut că emoțiile au fost prezente înainte de audiție: „Evident că am fost puțin nervoasă. M-am gândit: ce se întâmplă dacă uit replicile?” a spus ea.

Cu toate acestea, experiența nu a părut copleșitoare, mai ales că Dunne are o istorie impresionantă în gimnastică: „Am făcut lucruri mult mai grele în viața mea. Am sărit pe o bârnă în fața a 13.500 de oameni. Pot face asta. A fost diferit, dar am dat totul. A fost prima mea audiție și a fost, sincer, foarte distractiv.”

Nu se consideră influencer

Livvy Dunne, care are peste 7,9 milioane de urmăritori pe TikTok și 5,2 milioane pe Instagram, a insistat în interviuri că nu se identifică ca „influencer” după ce și-a încheiat cariera de gimnastă la facultate. Aceasta a declarat că preferă să fie descrisă ca „fost sportiv și, în prezent, model”.

În afara proiectelor media și implicării în Livvy Fund, Dunne este văzută susținându-și prietenul, Paul Skenes, care joacă pentru echipa Pittsburgh Pirates.

The White Lotus, în topuri

The White Lotus este un serial de televiziune american produs de HBO, creat de Mike White. Este un mix între dramă și satiră socială, recunoscut pentru abordarea critică a societății moderne și a diferențelor de clasă, prezentând relațiile complicate dintre turiști și personalul de la resorturi de lux. Jennifer Coolidge, Murray Bartlett, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman și Alexandra Daddario joacă în serial.

