Începuturile HBO în România. Cum a apărut o piață ilegală a decodoarelor, pentru a evita plata abonamentului

Românii au fost întotdeauna mari consumatori de filme și s-au descurcat chiar și în cele mai dificile vremuri pentru a avea acces la producții cinematografice. După căderea comunismului, video-ul a răma mult timp la putere. Apoi, apariția televiziunii prin cablu și a televiziunilor românești a diversificat oferta.

1998 a fost un an important pentru piața industriei cinematografice din România. HBO a ajuns și în țara noastră, iar la acea vreme era o totală necunoscută. Postul TV oferea filme noi, peste ce își permiteau televiziunile autohtone. O mare găselință era legată de reclame, care nu existau. Producțiile curgeau cap-coadă, fără întreruperi comerciale. A fost lansat și un ghid TV HBO.

Postul era preluat de cabliști, dar pentru a-l putea viziona era nevoie de un abonament independent de cel de bază. Cei interesați primeau un decodor și intrau în lumea filmelor. La acea vreme, România era o țară aproape de colapsul economic, care nu ieșea din tranziția începută în 1990. Nu mulți români și-au permis să se aboneze extra, la HBO. Dar, cu reflexele descurcatului în orice, unii întreprinzători au meșeterit decodoare care puteau să „descifreze” noul post TV.

Prețul unui astfel de dispozitiv ajungea la 80 - 100.000 de lei. Iar cererea era uriașă. Decodoarele erau făcute dintr-o cutie din tabla pentru ecranare, tranzistor de frecvență mare, o bobină de câteva spire din sârmă de cupru, un condensator fix tip trimer, din care se regla frecvența pe care emite HBO”, ne-a povestit un electrician care a construit astfel de decodoare.

Problema era că frecvența bruiajului, care se schimba constant, astfel încât dispozitivul ori nu mai mergea deloc, ori trebuia reglat la câteva minute.

Așadar, românii își doreau să vadă comod postul de filme, dar nu își permiteau. HBO a fost pe minus mulți ani, iar în 2003 doar 5% dintre abonații de cablu erau abonați și la acest post. Cu un an mai devreme, în România a fost adoptată o lege care pedepsea pirateria HBO cu o amendă de 1 - 30 de milioane de lei vechi.

De amintit că primul film difuzat la HBO, la data de 1 ianuarie 1998, la ora 14.00, a fost „Un poliţist de treabă“, cu Michael Keaton şi Rene Russo.