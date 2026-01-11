Social

Începuturile HBO în România. Cum a apărut o piață ilegală a decodoarelor, pentru a evita plata abonamentului

Comentează știrea
Începuturile HBO în România. Cum a apărut o piață ilegală a decodoarelor, pentru a evita plata abonamentuluiHBO/ Sursa foto Googleplay
Din cuprinsul articolului

Românii au fost întotdeauna mari consumatori de filme și s-au descurcat chiar și în cele mai dificile vremuri pentru a avea acces la producții cinematografice. După căderea comunismului, video-ul a răma mult timp la putere. Apoi, apariția televiziunii prin cablu și a televiziunilor românești a diversificat oferta.

HBO a ajuns în România în 1998

1998 a fost un an important pentru piața industriei cinematografice din România. HBO a ajuns și în țara noastră, iar la acea vreme era o totală necunoscută. Postul TV oferea filme noi, peste ce își permiteau televiziunile autohtone. O mare găselință era legată de reclame, care nu existau. Producțiile curgeau cap-coadă, fără întreruperi comerciale. A fost lansat și un ghid TV HBO.

sursa: Facebook

Postul era preluat de cabliști, dar pentru a-l putea viziona era nevoie de un abonament independent de cel de bază. Cei interesați primeau un decodor și intrau în lumea filmelor. La acea vreme, România era o țară aproape de colapsul economic, care nu ieșea din tranziția începută în 1990. Nu mulți români și-au permis să se aboneze extra, la HBO. Dar, cu reflexele descurcatului în orice, unii întreprinzători au meșeterit decodoare care puteau să „descifreze” noul post TV.

A explodat piața decodoarelor

Prețul unui astfel de dispozitiv ajungea la 80 - 100.000 de lei. Iar cererea era uriașă. Decodoarele erau făcute dintr-o cutie din tabla pentru ecranare, tranzistor de frecvență mare, o bobină de câteva spire din sârmă de cupru, un condensator fix tip trimer, din care se regla frecvența pe care emite HBO”, ne-a povestit un electrician care a construit astfel de decodoare.

Gerul îngheață România. ANM a anunțat când vin zile mai blânde
Gerul îngheață România. ANM a anunțat când vin zile mai blânde
Proprietari sau chiriași. Cum se schimbă piața imobiliară din România
Proprietari sau chiriași. Cum se schimbă piața imobiliară din România

Problema era că frecvența bruiajului, care se schimba constant, astfel încât dispozitivul ori nu mai mergea deloc, ori trebuia reglat la câteva minute.

sursa: Facebook

Lege contra pirateriei

Așadar, românii își doreau să vadă comod postul de filme, dar nu își permiteau. HBO a fost pe minus mulți ani, iar în 2003 doar 5% dintre abonații de cablu erau abonați și la acest post. Cu un an mai devreme, în România a fost adoptată o lege care pedepsea pirateria HBO cu o amendă de 1 - 30 de milioane de lei vechi.

De amintit că primul film difuzat la HBO, la data de 1 ianuarie 1998, la ora 14.00, a fost „Un poliţist de treabă“, cu Michael Keaton şi Rene Russo.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:00 - Un general american și o carte uitată
16:50 - Începuturile HBO în România. Cum a apărut o piață ilegală a decodoarelor, pentru a evita plata abonamentului
16:39 - Trump a sugerat Cubei să finalizeze un acord cu SUA privind petrolul și fondurile: Înainte să fie prea târziu
16:27 - Gerul îngheață România. ANM a anunțat când vin zile mai blânde
16:19 - Până în 2040, jumătate din românii din orașe vor fi afectați de valuri de căldură extreme
16:10 - Șeful de cabinet al lui Netanyahu, reținut pentru blocarea anchetei privind scurgerile de informații clasificate

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale