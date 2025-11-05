Horoscopul lui Dom’ Profesor,   6 noiembrie 2025. Împăratul Flavius Claudius Iulianus și cometa 3I/ATLAS

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6 noiembrie 2025

6 noiembrie

Pe 6 noiembrie s-au născut împăratul Iulian al II-lea, Adolph Sax, Ray Conniff, Cesare Lombroso, Emil Loteanu, Olga Delia Mateescu, Petre Geambaşu, Alexandru Mitrea, Petre Haneş.

Iarăşi nimic în "Kalendar", iar în calendarul creştin-ortodox Pavel Mărturisitorul din Constantinopole şi Luca din Sicilia... sanctificaţi, probabil, în perioada de afirmare internaţională a creştinismului, în care fiecare ţară, regiune, trebuia reprezentată între sfinţi.

O notă specială pentru împăratul Flavius Claudius Iulianus, Iulian al II-lea, pe care-l pomenim astăzi, cu regret şi admiraţie (6 noiembrie 332 - 26 iunie 363) numit de răuvoitori "Apostatul". Un împărat, care dacă nu ar fi fost asasinat de un complot creştin, poate ar fi scutit Europa şi Lumea de cei mai negri ani istorici, cei o mie de ani ai nebuniei religioase, o stagnare, de fapt, un regres istoric, căruia i-a pus capăt Renaşterea şi apoi secularizarea.

Iulian dorea, în acel îndepărtat secol IV, o reformă religioasă. Cu mai mult de treizeci de ani, mai înainte, sângerosul împărat Constantin cel Mare, cel care şi-a ucis fiul şi jumătate din familie, ba nu, trei sferturi, a adus la putere creştinismul, declarându-l, în 325, la Niceea, religie de stat. Creştinii s-au răzbunat impardonabil şi oribil pe cei care nu-i lăsaseră să calce legea imperiului, mai înainte.

Zeci de prefecţi, magistraţi, sute de funcţionari şi mii de cetăţeni asasinaţi, temple, minuni arhitectonice cu statui unice, distruse, mii de opere scrise, date focului şi pierdute pentru totdeauna. Creştinii din acele timpuri nu au fost nici blânzi şi nici miloşi. Şi-au eliminat fizic inamicii şi potenţialii ostili fără nicio remuşcare. Istoriile cu martiri, cu creştini daţi leilor în circuri, cu discriminări şi persecuţii, au fost colportate în acei ani ca să se justifice crimele şi distrugerile. Să nu uităm că în acele timpuri religia era politică și politica era religie. Fanatismul, prostia criminală, ipocrizia episcopilor şi dictatura religioasă au dezgustat pe tânărul împărat, crescut, la început, în spirit creştin. Iulian a fost un spirit viu, de o inteligenţă sclipitoare care s-a prins imediat de impostură, de minciună şi de dictatura creştină din acele vremuri.

În concepţia împăratului, un om deosebit, cult, instruit, excelent conducător militar, iubit de soldaţi şi de popor, ei bine, împăratul dorea o libertate religioasă deplină. Religia urma să devină, prin decret imperial, o problemă personală, particulară, fiecare fiind liber să practice religia pe care o dorea, şi nicidecum o afacere de stat, o uniformizare dictatorială impusă „de sus”. Acest lucru a fost imediat interpretat de episcopii creştini, ca o limitare drastică a puterii şi a afacerilor lor prospere. Episcopii au început să-l ponegrescă pe Iulian cum că ar fi vrut să aducă înapoi „păgânismul”! Şi l-au numit „Apostatul” adică cel care a renunţat la creştinism şi s-a întors la „păgânism”!

Iulian a scris mult şi bine. Foarte, foarte puţin a ajuns până la noi, din cauza cenzurii Bisericii. Nimeni nu avea voie să gândească, nici măcar împăratul! Sunt unele referiri în scrierile episcopilor creştini contra ideilor lui Iulian şi cam atât. Dar chiar din acele critici răuvoitoare îţi poţi da seama de spiritul înaintat, cu mult peste epoca lui, de ideile luminoase, corecte politic, aproape democratice şi egalitariste, din scrierile lui Iulian al II-lea, „Apostatul”.

În timpul campaniei, pe muche de cuţit, contra perşilor, împăratul a fost ucis de o săgeată, într-o încăierare nocturnă. Se pare, că, săgeata nu era parthă. Gurile rele din istorie spun că a fost trasă de un mercenar angajat de episcopii creştini. La zgomotul încăierării, împăratul Iulian a ieşit din cort, în noapte, fără armură, doar cu sabia şi scutul. Auzind şuieratul unei săgeţi, a acoperit cu scutul lui un soldat, foarte tânăr, aproape un copil, care se nimerise să fie lângă el. Dar săgeata era destinată împăratului...

A mai trăit o zi, stând în picioare şi discutând filosofie şi strategie militară cu cei din jurul lui, generali şi soldaţi, oameni duri ca oţelul, dar care toţi, plângeau în hohote ca nişte copii! În timp ce medicii se foiau în jurul împăratului, fără rost şi fără speranţă. Săgeata se împlântase adânc în ficat, secţionând o arteră importantă. Corpul împăratului se îneca încet-încet în sângele propriu, avea hemoragie internă. Nici în ziua de astăzi, cu medicina modernă, nu se ştie dacă ar fi putut fi salvat. Când Soarele a apus, în ziua de 26 iunie 363, împăratul a căzut la pământ, mort! Nu împlinise încă 31 de ani!

Cam aşa a povestit despre împăratul Iulian al II-lea, preferatul meu dintre împăraţii romani, ei bine, a povestit Marcellinus Ammianus, un alt militar, istoric inspirat şi documentat, în a sa „Istoria Romană”. Păcat... mare păcat!

În altă ordine de idei, sau în aceiași, „Vizitatorul interstelar” 3I/ATLAS și-a schimbat culoarea - pentru a treia oară!

Observațiile recente ale obiectului interstelar 3I/ATLAS arată că acesta a dezvoltat o nuanță albăstruie slabă, sugerând o posibilă schimbare de culoare. Aceasta este a treia oară când experții observă schimbarea de culoare a cometei de la descoperirea acesteia.

Noi observații dezvăluie că 3I/ATLAS ar putea dezvolta o nuanță albăstruie după ce a suferit un eveniment rapid și neașteptat de creștere a culorii în timp ce se afla ascunsă în spatele Soarelui. Aceasta este a treia oară când experții observă o potențială schimbare a culorii cometei - dar, până acum, niciuna dintre ele nu a fost explicată.

3I/ATLAS, al treilea obiect interstelar cunoscut care a vizitat sistemul nostru solar , a fost observată îndreptându-se spre soare cu o viteză de peste 210.000 km/h la începutul lunii iulie . Cometa este probabil cea mai veche de acest fel văzută vreodată și a fost probabil ejectată din sistemul său stelar natal, undeva la granița Căii Lactee , acum mai bine de 7 miliarde de ani. De atunci, a navigat prin spațiul interstelar, înainte de a-și face întâlnirea actuală cu sistemul nostru solar.

După o apropiere de Marte la începutul lunii octombrie, cometa interstelară a petrecut ultimele săptămâni pe partea opusă a Soarelui față de Pământ, ceea ce o face în mare parte inobservabilă de pe planeta noastră (deși câteva nave spațiale aflate pe orbită ar putea încă să o vadă). Dar acum începe să devină din nou vizibilă pentru telescoapele terestre .

Cometa a atins punctul cel mai apropiat de Soare, cunoscut sub numele de periheliu, pe 29 octombrie, când era în mare parte ascunsă de noi, ajungând la o distanță minimă de 210 milioane de kilometri de steaua noastră - de aproximativ 1,4 ori mai departe de Soare decât Pământul. Cu o zi înainte, doi cercetători care analizau date de la nave spațiale care încă puteau vedea 3I/ATLAS au dezvăluit că cometa se luminase cu câteva ordine de mărime după ce dispăruse din vedere, ceea ce nu poate fi explicat pe deplin prin apropierea sa de Soare.

În aceeași lucrare , cercetătorii au mai scris că cometa pare a fi „distinctiv mai albastră decât Soarele”, ceea ce a fost o surpriză, având în vedere că această culoare nu fusese observată la cometă până acum. Această schimbare de culoare este probabil rezultatul unui gaz specific, cum ar fi monoxidul de carbon sau amoniacul, care se scurge din cometă, au susținut ei. (Acest studiu nu a fost încă evaluat de colegi și nicio altă observație nu a confirmat până acum colorația albastră.)

Cercetătorii au observat că nuanța albastră contrastează puternic cu nuanța roșie inițială emanată de cometă în timpul observațiilor timpurii din iulie, care a fost probabil rezultatul unei abundențe de praf care se desprindea de suprafața sa. Apoi, în septembrie, cometa a părut pentru scurt timp să devină verde, probabil din cauza prezenței bicarbonului, sau cianurii, în coma sa.

Însă aceste schimbări de colorare au fost doar temporare și, în prezent, nu este clar de ce. Doar timpul și observațiile continue vor spune dacă noua colorare a cometei va rămâne, sau este doar o eroare de observație.

Din ce în ce mai mulți oameni serioși, astronomi, savanți cu doctorate, încep să se întrebe dacă 3I/ATLAS nu este cumva un obiect artificial. Este subiectul preferat de discuție pe DOA și posibila schimbare a culorii, din nou, nu face decât să alimenteze ipoteza obiectului artificial. Chiar dacă am dori, nu am putea intercepta 3I/ATLAS, viteza obiectului cosmic este prea mare, va părăsi sistemul solar. Chiar traiectoria lui este un mister. Încă o enigmă adăugată la multe altele.

În următoarele câteva săptămâni, cometa va deveni din ce în ce mai vizibilă pentru observatorii de stele din emisfera nordică, pe măsură ce se deplasează spre nord pe cerul nopții. Cu toate acestea, nu va fi vizibilă cu ochiul liber, ceea ce înseamnă că veți avea nevoie de un telescop decent sau de un binoclu pentru a o vedea cu ochii voștri.

3I/ATLAS va ajunge în cel mai apropiat punct de planeta noastră pe 19 decembrie, apropiindu-se de o distanță minimă de 270 de milioane de km - aproximativ 1,8 ori distanța Pământ-Soare. Între acum și atunci, cercetătorii vor putea vedea mult mai bine cometa, ceea ce le va permite să o studieze și mai detaliat . Două nave spațiale ESA ar putea, de asemenea , să zboare prin coada lungă a cometei înainte ca aceasta să își înceapă călătoria înapoi din sistemul solar.

Entitatea extrasolară a prezentat mai multe trăsături neobișnuite de când a fost descoperită pentru prima dată, inclusiv o abundență de dioxid de carbon , niveluri ridicate de scurgeri de apă și o anti-coadă enigmatică . Cercetătorii cred, de asemenea, că învelișul său de gheață ar fi putut fi transformat de miliarde de ani de bombardament cu raze cosmice, ceea ce ar putea îngreuna urmărirea materiei din sistemul său stelar de origine.

Ca urmare a acestor caracteristici anormale, unii cercetători au propus în mod controversat că 3I/ATLAS ar putea fi o piesă de tehnologie extraterestră deghizată. Cu toate acestea, nu există dovezi solide care să susțină această teorie, iar majoritatea experților susțin că obiectul se comportă exact așa cum ar trebui să se comporte o cometă. Extraterestră…

Dar avem mereu speranța, rămânem cu ea, cât timp mâine este o altă zi!

BERBEC Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unui coleg de serviciu. Poate fi o capcană! Fii prudent, calm şi precaut, mai ales în convorbirile la mobil! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia.

TAUR Conjunctura te descurajează să te ocupi de orice e important, riscant. Evită confesiunile despre secretele altora, ca să nu faci şi tu confidenţe, sau compromisuri. Ascultă, cu mare atenţie! Astăzi stelele sunt binevoitoare, poţi avea o şansă. Nu o rata cum faci de obicei! Dimineaţa zilei este foarte dinamică, perioadă în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei noi. Domeniul sentimental e avantajat, în sensul unor trăiri, simţăminte noi, dar şi oameni şi locuri pe care nu le-ai mai văzut, poate prieteni vechi, colegi de şcoală, camarazi din trecut.

GEMENI Astăzi, conflict dintre sentimente şi logică. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu promite nimic. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Trebuie să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează în carieră, dar şi relaxează-te.

RAC Trebuie să te ocupi de problemele legate de casă, de iarnă. Nicio configuraţie negativă şi nicio veste importantă. Este una din zilele acelea rare, când eşti productiv, liniştit şi optimist! Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pământ. Primeşti veşti, unele bune. Te bucuri pentru că o problemă care te obseda pare că se rezolvă, dar realizezi că depinde de altcineva, nu de tine. Pare o aprobare, sau o soluţie de drept. Din nou o zi parţial favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli.

LEU Conjunctura celestă este favorabilă, mai puţin în domeniul serviciului. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile. O atitudine de felul „da, înţeleg, de acord!” descurajează aproape pe oricine. Lucrarile s-au aglomerat din nou, ai mult de munca şi niciun chef. La prânz poate este bine să-ţi îndulceşti viaţa, aşa că oferă-ţi o prăjitura cu o cafea bună şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti pe seară la un film şi la un suc in oraş. Aşa se face...

FECIOARĂ Astăzi stelele sunt binevoitoare, poţi avea o şansă! Lucrează, cooperează mai strâns cu partenerii de muncă sau de amor şi spune-le exact, clar şi precis ce aştepţi de la ei. Fă-te înţeles! Totuşi, o zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune. Îndreaptă-ţi atenţia şi către profesia sau meseria ta. Cere ce ţi se cuvine. Dar nu uita familia, prietenii, cei dragi, în general! Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, urmare eforturilor făcute. Sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Cel puţin aşa spune Scriptura!

BALANŢĂ Zâmbeşte şi nu te lăsa provocat, mai ales în domeniul sentimental. Pe total o zi bună, în special pe seară. Cu toate că pare că este o zi bună, evită încăpăţânarea, graba şi nerăbdarea. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci, relaxează-te, distrează-te, râzi căt poţi!

SCORPION Nu te lăsa antrenat în discuţii lungi. Pierzi timpul cu graţie şi timpul e bani! Dar, trebuie să fii politicos cu cei care vorbeşti, poate se simt singuri şi disperaţi şi se agaţă de vorbe! Realitatea de azi este cam vulgara, oamenii cam rudimentari, aşa că trebuie sa dai dovada de exigenţă în alegerea anturajului, mai ales cu cine ieşi în oraş în seara asta. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă cu mere şi brânză!

SĂGETĂTOR Treci printr-o perioadă de vulnerabilitate emoţională, aşa că nu lua hotărâri pripite şi nu fii nervos. Evită conflictele şi totul se poate rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din anturaj, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente valide. Astăzi trebuie să te descurci singur, iar dacă ai succes nu trebuie să împarţi laurii victoriei cu nimeni. Oricum, cei din jurul tău sunt foarte ocupaţi şi tensionaţi, aşa că nu ai de ales...

CAPRICORN Ai o atitudine pozitivă, corectă, faţă de viaţă şi profesie, dar trebuie să fii un pic mai rapid! Astăzi ai ceva important de făcut. Închide mobilul, nu mai sta pe net, concentrează-te! Zi favorabilă discuţiilor, verbului, clarificării unor probleme, cumpărăturilor de mărfuri ieftine. Hârtiile semnate astăzi vor fi mai târziu lovite rapid de nulitate, deci nu semna contracte de cablu, donatii pentru nu-ştiu-ce-chestie, convocatorul pentru şedinta de bloc, împrumuturi la bancă! Nu mai da sfaturi, mai ales la serviciu, daca nu ţi se cer şi nu mai vorbi atâta numai despre tine.

VĂRSĂTOR Astăzi este o zi obişnuită, pare că nimic notabil nu se întâmplă. Mai puţin faptul că un membru drag, al familiei tale, poate un junior, îţi dă o veste bună! Viitorul poate fi interesant! Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Atenţia ta se îndreaptă către o situaţie mai veche, importantă. Trebuie să dai dovadă de calm şi tact ca să poţi rezolva o problemă, o situaţie, care pare dificilă. Nu te repezi, gândeşte-te bine, ia toţi factorii în consideraţie şi poţi reuşi!

PEŞTI Nimic foarte special, nimic interesant, nimic spectaculos. O zi monotonă, liniştită. Pe seară stelele te îndrumă la un film, sau la sală, apoi la o vorbă pe reţea. Pe total, o zi normală! Nu da ocazia formării unor opinii colective. Mai ales dacă aceste opinii crezi că nu îţi sunt favorabile. Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar incă nu ştii in cine poţi avea incredere. Stelele spun să mai astepti cu confesiunile. Ai aşteptat ziua de azi cu nerabdare şi speranţă că se vor rezolva o parte dintre problemele tale. Nu ai ce regreta, dar este loc de mai bine!