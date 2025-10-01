Liga Campionilor. FC Barcelona - PSG, marea ciocnire a serii, ora 22.00

FC Barcelona și PSG se întîlnesc în această seară, în cel mai interesant meci al etapei a 2-a din Liga Campionilor. Partida va începe de la ora 22.00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și de Prima Sport 1.

Francezii sunt deținătorii trofeului, după victoria finală, obținută în premieră în sezonul trecut, scor 5-0 cu Inter Milano în ultimul act. Catalanii au ajuns în semifinale, în ultima stagiune.

Între numeroasele întâlniri dintre cele două formații, în UEFA Champions League, a existat „o dublă” legendară. În 2017, în optimile de finală, PSG a câștigat pe teren propriu cu scorul de 4-0, catalanii au întors și au învins în retur cu 6-1. Meciul de diseară va fi cel de-al 15-lea direct.

Barcelona (4-2-3-1): Szczesny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin - Pedri, De Jong - Yamal, Olmo, Rashford - Lewandowski Antrenor: Hansi Flick

PSG (4-3-3): Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaïre-Emery - Lee, Mayulu, Barcola

Tehnicianul gazdelor, germanul Hansi Flick, a spus că echipa sa este favorită, ținând cont de trecutul pe care îl are în Liga Campionilor.

„Nu ne va fi ușor, deoarece vom juca împotriva unei echipe care va încerca să ne anuleze posesia mingii. Dar din primul minut trebuie să jucăm la nivelul nostru maxim. Aceasta este Liga Campionilor și acestea sunt așteptările mele de la jucătorii mei.

Suntem Barca și suntem mereu printre favoriții în Liga Campionilor, dar drumul este foarte lung și trebuie să muncim mult. Dorința de revanșă? Nu ne uităm în trecut, totul s-a schimbat, PSG, Barca, jucătorii… Așa că nu ne uităm în trecut”, a spus Hansi Flick, antrenorul catalanilor, înaintea partidei de azi