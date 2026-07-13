Gergely Gulyás, liderul grupului parlamentar al Fidesz, și-a anunțat luni demisia din funcție, în contextul unei reforme constituționale care limitează la 12 ani perioada în care o persoană poate ocupa un mandat de parlamentar în Ungaria, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Anunțul a fost făcut pe 13 iulie, la Budapesta, în ziua în care Parlamentul ungar urma să voteze amendamentul constituțional. Gulyás a explicat că noile reguli îl vor împiedica să candideze la următoarele alegeri.

Gulyás a declarat în cadrul unui briefing că va părăsi funcția de lider al grupului parlamentar al Fidesz din cauza efectelor directe ale modificării constituționale.

Amendamentul stabilește o limită de 12 ani pentru mandatele parlamentarilor. Persoanele care au acumulat cel puțin 12 ani în legislativ nu vor mai putea candida pentru un nou mandat.

În cazul lui Gergely Gulyás, această regulă înseamnă că politicianul Fidesz nu va mai fi eligibil pentru a participa la următoarele alegeri parlamentare.

Demisia intervine într-un moment dificil pentru Fidesz, partidul condus de fostul premier Viktor Orbán, care se află în opoziție după pierderea alegerilor parlamentare din aprilie 2026.

Limitarea mandatelor parlamentarilor face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări constituționale promovate de guvernul premierului Péter Magyar.

Partidul Tisza deține o majoritate de două treimi în Parlament, suficientă pentru adoptarea amendamentelor constituționale. Noua administrație a accelerat în ultimele luni schimbările instituționale, după încheierea celor 16 ani de guvernare conduși de Viktor Orbán.

Potrivit Reuters, modificarea privind mandatele parlamentarilor este inclusă în același proces de reformă constituțională care vizează și alte instituții-cheie ale statului ungar.

Noua limită de 12 ani ar putea afecta mai mulți politicieni cu experiență îndelungată în Parlament, inclusiv membri importanți ai Fidesz.

Fidesz traversează o perioadă de reorganizare după înfrângerea electorală din aprilie. Partidul, care a dominat politica ungară timp de 16 ani sub conducerea lui Viktor Orbán, trebuie acum să se adapteze statutului de principală formațiune de opoziție.

Reformele inițiate de guvernul Péter Magyar au generat critici puternice din partea Fidesz. Reprezentanții partidului susțin că schimbările sunt îndreptate împotriva fostei conduceri politice, în timp ce actualul guvern afirmă că măsurile urmăresc restabilirea democrației constituționale și limitarea concentrării puterii.

Demisia lui Gergely Gulyás este una dintre primele consecințe politice directe ale noii limite privind durata mandatelor parlamentare.

Adoptarea amendamentului ar putea accelera schimbarea de generații în Parlamentul Ungariei și ar putea modifica semnificativ componența Fidesz înaintea viitoarelor alegeri.