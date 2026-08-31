Liderii Partidului Social Democrat (PSD) se reunesc luni, la Sinaia, cu o zi înainte de începerea sesiunii parlamentare de toamnă. Social-democrații vor analiza direcțiile pe care partidul le va urma în perioada următoare, însă principalul subiect al întâlnirii va fi formarea unei majorități parlamentare care să permită instalarea unui nou Guvern, după luni de blocaj politic. Consiliul Politic Național al PSD este programat de la ora 11:00, iar de la ora 15:00 sunt programate reuniunile grupurilor parlamentare ale partidului.

Discuțiile au loc în contextul în care Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan se află încă la Palatul Victoria, iar Parlamentul își reia activitatea în sesiune ordinară.

Social-democrații consideră formarea unei majorități parlamentare și votarea unui nou Executiv drept una dintre principalele priorități ale începutului de sesiune. Partidul trebuie să negocieze atât susținerea pentru un eventual premier, cât și formula politică a viitorului Guvern.

Pe durata verii, parlamentarii au putut lucra în sistem hibrid și au avut posibilitatea să voteze de la distanță în timpul sesiunilor extraordinare dedicate unor proiecte legate de PNRR. Procedura pentru învestirea unui nou Guvern este însă diferită, iar parlamentarii trebuie să fie prezenți în Legislativ pentru votul de încredere.

Sorin Grindeanu a anunțat în perioada verii că va purta discuții cu parlamentarii pentru formarea unei majorități. La începutul lunii august, liderul PSD afirma că partidul nu reușise încă să strângă suficiente voturi pentru susținerea unui nou Executiv.

„Eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate şi ne vom intensifica eforturile în a obţine aceste lucruri”, mai spunea ea.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va relua la începutul lunii septembrie consultările cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou Guvern. Șeful statului consideră că actualul blocaj trebuie depășit după începerea sesiunii ordinare.

„Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare”, a afirmat Nicuşor Dan.

Sorin Grindeanu a susținut că, după 1 septembrie, odată cu revenirea Parlamentului în sesiune ordinară, procedura pentru desemnarea unui prim-ministru ar trebui să intre într-o nouă etapă. Liderul PSD a insistat asupra nevoii ca România să aibă un Guvern cu puteri depline.

Sorin Grindeanu a mai spus că îi este greu să creadă că o eventuală majoritate ar putea include din nou PSD și USR.

Întrebat dacă ia în calcul o formulă politică în care să intre și o parte dintre liberalii care ar dori să participe la guvernare, liderul PSD a răspuns:

„Nu vreau eu să vorbesc în numele lor, nu e treaba mea. Treaba mea, ca lider al celui mai mare partid din Parlament, e să încerc să fac o majoritate”, a arătat acesta.

În negocierile politice este luat în calcul și scenariul unui premier independent, care să conducă un Guvern format din miniștri susținuți politic de partidele parlamentare.

Formula este discutată în condițiile în care USR a transmis că nu va intra într-un Guvern din care face parte PSD. Liberalii au, la rândul lor, o poziție similară, cele două formațiuni având decizii adoptate în structurile interne de conducere.

UDMR așteaptă, înainte de a lua o decizie, desemnarea unui premier de către președinte. Formațiunea condusă de Kelemen Hunor îl susține pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureşan. Şi până când preşedintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mişc, logic. Că n-am cum să mă mişc. Nu se poate că avem un premier nominalizat şi pe mine mă aruncaţi dumneavoastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare şi până când nu ştiu ce direcţie doreşte preşedintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm şi noi, şi PSD, şi PNL, şi USR calea dialogului deschisă”, a spus Kelemen Hunor.

România traversează de câteva luni un blocaj în ceea ce privește formarea unui nou Executiv. Situația a început după demiterea Guvernului Bolojan, care nu includea PSD, în urma votului Parlamentului din 5 mai.

Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat premier pe consilierul său și europarlamentarul Eugen Tomac. Acesta s-a retras înainte ca Parlamentul să voteze noul cabinet, după ce nu a reușit să obțină sprijinul necesar pentru formarea unei majorități.

Șeful statului a făcut apoi o nouă nominalizare, în persoana liberalului Adrian Veștea, fără ca acesta să aibă sprijinul conducerii PNL. Parlamentul a respins propunerea, iar Veștea nu a beneficiat de susținerea PNL, USR sau AUR.

După cele două tentative eșuate, Nicușor Dan a anunțat că nu va mai desemna un premier până când partidele nu vor ajunge la o înțelegere privind o majoritate parlamentară capabilă să susțină viitorul Guvern.

PSD l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe liderul partidului, Sorin Grindeanu. În același timp, PNL, USR și UDMR l-au susținut pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

Președintele a ales să nu desemneze niciuna dintre cele două variante pe durata verii, în condițiile în care Parlamentul se afla în vacanță. Nicușor Dan a explicat că, în lipsa unei majorități certe, o nouă nominalizare ar fi avut șanse reduse să treacă de votul Legislativului.