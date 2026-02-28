Social

Legenda Babei Dochia și cele 9 cojoace explică de ce românii evită certurile între 1 și 9 martie

Legenda Babei Dochia și cele 9 cojoace explică de ce românii evită certurile între 1 și 9 martie
Luna martie începe, în tradiția românească, sub semnul unei figuri mitice care a modelat imaginarul colectiv timp de secole. Baba Dochia, personaj central al mitologiei populare, este asociată cu începutul primăverii, cu schimbările bruște de vreme și cu celebrele „9 cojoace” pe care le leapădă rând pe rând.

Între 1 și 9 martie, multe comunități din România respectă o regulă nescrisă: evitarea conflictelor. Tradiția populară spune că în aceste zile nu este bine să te cerți cu nimeni, deoarece riști să „îngheți” norocul pentru restul anului. Deși este vorba despre o credință transmisă oral, ea continuă să influențeze comportamente și obiceiuri.

Legenda Babei Dochia explică simbolic schimbările bruște de vreme din martie

Potrivit mitologiei populare, Baba Dochia pornește cu oile la munte îmbrăcată în nouă cojoace. Pe măsură ce vremea pare să se încălzească, ea renunță, pe rând, la fiecare cojoc. În final, surprinsă de un ger neașteptat, rămâne fără protecție și îngheață.

Legenda explică simbolic oscilațiile meteorologice specifice începutului de martie. Zilele pot alterna rapid între soare și frig, între temperaturi blânde și episoade de iarnă târzie. În cultura populară, aceste schimbări sunt puse pe seama „zilelor babelor”.

În unele regiuni, oamenii își aleg o „babă” între 1 și 9 martie. Se spune că vremea din ziua aleasă reflectă cum va fi anul persoanei respective. O zi senină ar prevesti un an bun, în timp ce o zi mohorâtă ar anunța dificultăți.

Baba Dochia

Baba Dochia. Sursa foto: freepik.com

Tradiția spune că între 1 și 9 martie conflictele pot atrage ghinion

În credința populară, perioada Babelor este considerată instabilă nu doar din punct de vedere meteorologic, ci și simbolic. Se spune că energiile sunt „în schimbare”, iar orice conflict pornit în aceste zile poate avea efecte pe termen lung.

Expresia „îți îngheți norocul” este folosită pentru a descrie consecința simbolică a unei certuri între 1 și 9 martie. Ideea este că, la fel cum Baba Dochia a fost surprinsă de ger după ce și-a lepădat cojoacele, omul care intră în conflict riscă să își piardă protecția simbolică a norocului.

Antropologii explică astfel de credințe ca mecanisme sociale menite să tempereze tensiunile în perioade de tranziție. Martie marchează trecerea de la iarnă la primăvară, un moment de schimbare în calendarul agrar tradițional. Evitarea conflictelor în acest interval putea avea rolul de a menține coeziunea comunității la începutul unui nou ciclu.

Baba Dochia este unul dintre cele mai vechi personaje mitologice din cultura românească

Originea mitului Babei Dochia este asociată cu tradiții precreștine și cu vechi ritualuri legate de începutul anului agrar. În unele interpretări, Baba Dochia este considerată un simbol al anului vechi care moare pentru a face loc anului nou.

Istoricii și etnologii au observat că mitul se regăsește în mai multe variante regionale. În unele povești, Dochia este mama lui Dragobete. În altele, este prezentată ca o femeie aspră, pedepsită pentru neînțelepciune sau mândrie.

Indiferent de variantă, elementul central rămâne relația cu vremea capricioasă din primele zile ale lunii martie. Cojoacele simbolizează protecția și prudența. Lepădarea lor prematură este interpretată ca un gest de grabă sau de încredere excesivă, pedepsit de natură.

Superstițiile din martie continuă să influențeze comportamentele contemporane

Chiar dacă societatea modernă este mai puțin dependentă de ritmurile agricole, tradițiile legate de Baba Dochia persistă. Multe persoane evită decizii importante între 1 și 9 martie. Altele acordă atenție sporită relațiilor personale, pentru a nu începe luna cu tensiuni.

Psihologii explică faptul că astfel de ritualuri oferă un sentiment de control într-o perioadă percepută ca instabilă. Ideea de a „nu te certa” poate funcționa ca un îndemn la calm și reflecție.

Dincolo de superstiție, perioada Babelor este și un moment de reconectare la tradiție. Mărțișorul, sărbătorit la 1 martie, și Ziua Femeii, la 8 martie, marchează începutul primăverii într-o atmosferă de reînnoire.

Perioada 1–9 martie rămâne un simbol al tranziției și al echilibrului

Tradiția Babei Dochia și a celor nouă cojoace este mai mult decât o poveste despre vreme. Este o metaforă despre prudență, răbdare și adaptare la schimbare.

Îndemnul popular de a evita certurile în aceste zile poate fi interpretat ca o invitație la echilibru. Într-o perioadă caracterizată de oscilații, atât meteorologice, cât și simbolice, calmul este considerat o formă de protecție.

Chiar dacă expresia „îți îngheți norocul” aparține imaginarului popular, mesajul ei rămâne actual. Începutul primăverii este perceput ca un nou start. Iar felul în care debutează luna martie, în credința tradițională, poate influența tonul întregului an.

23:57 - Legenda Babei Dochia și cele 9 cojoace explică de ce românii evită certurile între 1 și 9 martie
