Mărțișorul ... vechi de 8000 de ani! Zona româno-sârbă a Dunării, în dreptul municipiului Drobeta Turnu Severin este martora unei istorii multimilenare.

Evenimentul Istoric prezintă întotdeauna articole deosebite despre tradiții . Numărul 85, Martie 2025, oferă un articol dedicat simbolului primăverii care este Mărțișorul. Revista poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale Evenimentului Istoric pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Lepenski Vir este un sit de pe malul sârbesc al Dunării, descoperit la începutul anilor 60, datând din neolitic. Este atestată înmormântarea cu ocru roșu. Roșul era culoarea vieții, iar albul era simbolul morții. În plus, pietrele albe și roșii din morminte ar simboliza dualitatea viață moarte. Au fost interpretate ca un fel de strămoș pe care -l are Mărțișorul zilelor noastre.

La Schela Cladovei, azi cartier din vestul Drobetei Turnu Severin, s-au descoperit un fel de amulete alb-roșu, înrudite cumva cu descoperirile de la Lepenski Vir. Așadar, ar mai fi încă o dovadă că Mărțișorul are cel puțin 8000 de ani.

1 martie are o semnifica­ţie aparte. Primăvara ia lo­cul iernii. Doar capricioase­le ”Babe”, ele însăşi, izvorâte din legendă, mai amintesc de anotimpul alb. Din negura timpului însă, 1 martie este asociat cu un sim­bol: mărţişorul, un obiect de podoabă al cărui semn distinctiv îl reprezintă două fire, unul alb şi altul roşu. Specialiştii în etnografie îl conectează și ei de posibilitatea simbolizării dualismului viață-moarte.

În epoca romană, exista obiceiul îngemănării a două fire, alb și roșu, cu ocazia Anului Nou care în vechime se celebra la 1 Martie. La începutul statului bulgar sud-dunărean a existat legenda simbolisticii alb-roșu, ca exemplu pentru viață-moarte.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Orice comandă făcută pe edituradecarte.ro care include una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu are costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!