Muzeul Țăranului Român explică ce trebuie să faci cu mărțișorul după ce îl dai jos pentru a-ți pune o dorință

Mărțișorul nu este doar un simbol purtat la început de martie, ci un obiect ritualic care, potrivit tradiției populare, își continuă „misiunea” și după ce este dat jos de la piept. Muzeul Țăranului Român documentează în studiile sale etnografice faptul că firul alb-roșu are o încărcătură simbolică legată de protecție, renaștere și noroc.

În multe zone din România, momentul în care mărțișorul este scos nu este unul întâmplător. El este legat de apariția primelor semne clare ale primăverii, cum ar fi înflorirea pomilor fructiferi sau întoarcerea păsărilor migratoare.

Potrivit informațiilor prezentate de Muzeul Țăranului Român în cadrul documentărilor despre obiceiurile de primăvară, în numeroase regiuni firul alb-roșu era legat de ramura unui pom înflorit după ce era purtat câteva zile sau până la 9 martie.

Gestul avea o semnificație clară. Odată legat de pom, mărțișorul devenea un fel de punte între om și natură. Se credea că, în timp ce pomul înflorește și rodește, și dorințele celui care a purtat mărțișorul se pot împlini.

În tradiția populară, dorința trebuia pusă în gând exact în momentul legării firului de ramură. Ritualul era simplu, dar încărcat de simbolism: se privea pomul în floare, se rostea în gând dorința, iar firul era prins ușor de o creangă.

Muzeul Țăranului Român explică în materialele sale că firul mărțișorului are o dublă semnificație. Roșul este asociat cu viața, sângele, energia și vitalitatea. Albul este legat de puritate, lumină și început.

Împletirea celor două fire simbolizează unirea contrariilor și echilibrul dintre forțe opuse. În cultura tradițională, acest echilibru era esențial pentru protecția individului la început de an agrar.

Mărțișorul nu era doar un ornament. El avea rol apotropaic, adică de protecție împotriva răului și a bolilor. După ce era purtat, transferul lui către natură, prin legarea de pom, însemna o reintegrare simbolică în ciclul vieții.

Muzeul Țăranului Român consemnează și alte variante ale obiceiului. În anumite regiuni, după ce era scos de la piept, mărțișorul era pus sub o piatră. După câteva zile, piatra era ridicată pentru a observa ce insecte sau semne se aflau dedesubt.

Dacă sub piatră apăreau furnici sau alte vietăți considerate „harnice”, se spunea că anul va fi roditor și prosper. Dacă locul era gol sau apăreau semne considerate nefavorabile, interpretarea era mai rezervată.

Aceste practici arată că mărțișorul era integrat într-un sistem mai larg de credințe legate de fertilitate, noroc și protecție.

Tradițiile nu sunt uniforme. În unele zone, mărțișorul se purta până la 9 martie, când se încheie zilele Babelor. În altele, se păstra până la apariția primelor rândunele sau până la înflorirea cireșilor.

Muzeul Țăranului Român subliniază că aceste diferențe regionale reflectă adaptarea obiceiurilor la ritmurile locale ale naturii. Ceea ce rămâne constant este legătura cu începutul primăverii și cu ideea de reînnoire.

În tradiția populară, dorința asociată mărțișorului nu era rostită cu voce tare. Se considera că puterea ei stă în discreție și în intenția clară. Ritualul nu presupunea formule complicate, ci concentrare și credință.

Legarea firului de un pom roditor avea și o logică simbolică. Pomul era ales pentru vitalitatea și capacitatea lui de a da rod. Transferul mărțișorului către ramura înflorită sugera dorința de prosperitate, sănătate și împlinire.

Astăzi, mărțișorul este purtat mai ales ca simbol al primăverii și al aprecierii. Totuși, Muzeul Țăranului Român atrage atenția asupra faptului că dincolo de forma comercială contemporană există o tradiție veche, cu sensuri profunde.

Secretul firului alb-roșu nu constă doar în purtarea lui la piept, ci și în gestul de după. Fie că este legat de un pom înflorit, fie că este așezat sub o piatră, mărțișorul devine parte dintr-un ritual de speranță.

În cultura populară, primăvara nu începe doar calendaristic. Ea începe printr-un act simbolic de desprindere și de dorință. Iar firul alb-roșu, odată mutat din piept în ramura unui pom, marchează trecerea de la protecție la împlinire.