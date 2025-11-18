Lapoviță, ninsoare și polei pe 19 noiembrie. Republica Moldova intră sub Cod galben de vreme complicată

Republica Moldova se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii pe 19 noiembrie, când sunt prognozate precipitații mixte și risc de polei în mai multe regiuni. În intervalul 03:00–12:00, țara va intra sub Cod galben, iar traficul rutier ar putea fi afectat de lapoviță, ninsoare și ploi în funcție de regiune.

Avertizarea, emisă pe 18 noiembrie la ora 14:50, indică un interval de nouă ore în care întreg teritoriul țării va fi afectat de precipitații mixte. Potrivit meteorologilor, vor cădea precipitații sub forme diferite, în funcție de zonă. Nordul și centrul vor fi primele regiuni unde vremea va căpăta aspect hibernal, fiind prognozate lapoviță și ninsoare, în timp ce sudul va avea parte preponderent de ploaie și lapoviță. Pe alocuri, în special în orele matinale, sunt posibile depuneri de polei, ceea ce poate afecta grav circulația pe drumuri și poate transforma trotuarele în suprafețe alunecoase.

Zonele exacte vizate de fenomen sunt indicate pe harta oficială emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care menționează că monitorizează continuu situația. Instituția a anunțat că, „în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, existând posibilitatea extinderii sau intensificării avertizării dacă vremea se va agrava.

Pe lângă atenționarea meteorologică, autoritățile transmit și un set de recomandări pentru participanții la trafic, având în vedere riscul sporit de polei. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să evite manevrele bruște și să păstreze o distanță considerabil mai mare față de vehiculul din față. De asemenea, se recomandă ca automobilele să fie echipate cu anvelope de iarnă, să fie verificate sistemele de frânare și să fie menținute farurile aprinse în permanență, pentru o vizibilitate mai bună.

Depășirile riscante ar trebui evitate complet, iar stilul de condus trebuie adaptat la carosabilul umed sau acoperit de lapoviță. În paralel, pietonii sunt îndemnați să fie vigilenți, să traverseze doar la trecerile marcate și să acorde atenție sporită suprafețelor alunecoase, mai ales la primele ore ale dimineții.