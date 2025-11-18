Actualitate

Lapoviță, ninsoare și polei pe 19 noiembrie. Republica Moldova intră sub Cod galben de vreme complicată

Comentează știrea
Lapoviță, ninsoare și polei pe 19 noiembrie. Republica Moldova intră sub Cod galben de vreme complicatăSursa foto: Administrația de Stat a Drumurilor
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii pe 19 noiembrie, când sunt prognozate precipitații mixte și risc de polei în mai multe regiuni. În intervalul 03:00–12:00, țara va intra sub Cod galben, iar traficul rutier ar putea fi afectat de lapoviță, ninsoare și ploi în funcție de regiune.

Avertizarea, emisă pe 18 noiembrie la ora 14:50, indică un interval de nouă ore în care întreg teritoriul țării va fi afectat de precipitații mixte. Potrivit meteorologilor, vor cădea precipitații sub forme diferite, în funcție de zonă. Nordul și centrul vor fi primele regiuni unde vremea va căpăta aspect hibernal, fiind prognozate lapoviță și ninsoare, în timp ce sudul va avea parte preponderent de ploaie și lapoviță. Pe alocuri, în special în orele matinale, sunt posibile depuneri de polei, ceea ce poate afecta grav circulația pe drumuri și poate transforma trotuarele în suprafețe alunecoase.

Sursa foto: Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Avertizarea meteo poate fi actualizată

Zonele exacte vizate de fenomen sunt indicate pe harta oficială emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care menționează că monitorizează continuu situația. Instituția a anunțat că, „în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, existând posibilitatea extinderii sau intensificării avertizării dacă vremea se va agrava.

Recomandări pentru șoferi: prudență maximă pe drumuri alunecoase

Pe lângă atenționarea meteorologică, autoritățile transmit și un set de recomandări pentru participanții la trafic, având în vedere riscul sporit de polei. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să evite manevrele bruște și să păstreze o distanță considerabil mai mare față de vehiculul din față. De asemenea, se recomandă ca automobilele să fie echipate cu anvelope de iarnă, să fie verificate sistemele de frânare și să fie menținute farurile aprinse în permanență, pentru o vizibilitate mai bună.

Polonia, cel mai ferm avertisment de până acum despre pericolul rus: „Este un scenariu tipic pentru anul 1939”
Polonia, cel mai ferm avertisment de până acum despre pericolul rus: „Este un scenariu tipic pentru anul 1939”
România - San Marino, 7-1. Victorie inutilă pentru naționala lui Lucescu. Austria s-a calificat la Mondial
România - San Marino, 7-1. Victorie inutilă pentru naționala lui Lucescu. Austria s-a calificat la Mondial

Depășirile riscante ar trebui evitate complet, iar stilul de condus trebuie adaptat la carosabilul umed sau acoperit de lapoviță. În paralel, pietonii sunt îndemnați să fie vigilenți, să traverseze doar la trecerile marcate și să acorde atenție sporită suprafețelor alunecoase, mai ales la primele ore ale dimineții.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:53 - Recepție de amploare la Casa Albă pentru prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Trump a pregătit un spectacol diplomatic
23:45 - Lapoviță, ninsoare și polei pe 19 noiembrie. Republica Moldova intră sub Cod galben de vreme complicată
23:44 - Polonia, cel mai ferm avertisment de până acum despre pericolul rus: „Este un scenariu tipic pentru anul 1939”
23:40 - România - San Marino, 7-1. Victorie inutilă pentru naționala lui Lucescu. Austria s-a calificat la Mondial
23:35 - Tămaș și Alexa dau cărțile pe față. Ce echipe nu le-au picat bine de la Asia Express
23:26 - Stradă închisă în Sectorul 3 după lucrări neautorizate ordonate de Negoiță peste magistrala de gaze

HAI România!

Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale