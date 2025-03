La Liga. FC Barcelona învinge echipa Real Sociedad, scor 4-0

FC Barcelona a câștigat duminică, pe stadionul propriu, cu 4-0, în fața echipei Real Sociedad, într-un meci din etapa a 26-a din La Liga. Astfel, ecchipa reușește să urce pe primul loc al clasamentului, cu un scor de 57 de puncte.

În minutul 17, Real Sociedad a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Aritz Elustondo, iar FC Barcelona a profitat de acest avantaj. Gerard Martin a deschis scorul în minutul 25, iar Marc Casado a majorat diferența în minutul 29, ambele goluri fiind contribuția lui Dani Olmo.

Fără a forța, FC Barcelona a continuat să domine, iar Ronald Araujo a înscris pentru 3-0 în minutul 56, semnând astfel primul său gol din acest sezon în La Liga. La patru minute distanță, Araujo a șutat de la distanță, iar Robert Lewandowski a marcat, stabilind scorul final de 4-0 în favoarea echipei din Barcelona.

Robert Lewandowski a ajuns la 21 de goluri în acest sezon, iar echipa sa, FC Barcelona, a urcat pe primul loc în clasament, cu 57 de puncte. Real Sociedad se află pe locul 9, cu 34 de puncte.

Hansi Flick, antrenorul echipei FC Barcelona, a participat la conferința de presă înaintea meciului. Acesta a declarat că nu se gândește la rezultatele rivalelor din Madrid, concentrându-se exclusiv pe jocul echipei pe care o antrenează.

„Am spus-o întotdeauna. Eu mă gândesc doar la echipa mea. Noi trebuie să ne facem treaba, nu contează dacă jucăm înainte sau după (n.r. față de meciurile rivalelor). Nu există niciun fel de problemă în acest sens”

