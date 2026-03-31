La ce trebuie să fie atenți românii când intră pe WhatsApp. Devii o victimă în doar câteva secunde

În ultima perioadă, numărul înșelătoriilor prin telefon, SMS sau online a crescut semnificativ, iar infractorii au dezvoltat scheme tot mai sofisticate pentru a păcăli victimele.

Printre cele mai frecvente metode se numără metoda WhatsApp „Telefonul stricat”, care presupune trimiterea unui mesaj de pe un număr necunoscut de către cineva care pretinde că este un membru al familiei și că și-a stricat telefonul.

Victima este rugată să salveze noul număr și să trimită bani pe contul unui „prieten”, evitând apelul vocal pentru a nu fi recunoscută vocea. Dincolo de mesajele de avertizare transmise de DNSC, mulți români ajung să cadă în plasa infractorilor.

Metoda Vishing implică promisiuni de câștiguri rapide prin investiții fictive, victima fiind contactată de „consultanți” care o conving să transfere bani în conturile infractorilor.

Schema BNR funcționează prin apeluri care par să vină de la banca la care victima are cont. Aceasta este avertizată că un credit a fost solicitat fraudulos și este direcționată către „ofițeri bancari” și „polițiști” falși, până când, sub presiune, este convinsă să transfere economiile într-un cont pretins sigur.

Metoda Creditul este o versiune complexă a spoofingului, în care victima este contactată simultan de reprezentanți falși ai băncii, poliției și BNR și este determinată să ia un credit și să depună banii la un bancomat de criptomonede.

Alte scheme au la bază inteligența artificială În metoda „Accidentul”, escrocii imită vocea unui membru al familiei și îl anunță pe apelant că acesta a fost implicat într-un accident, cerând bani sub presiune emoțională.

Metoda „Nepotul la ananghie” se adresează în special persoanelor în vârstă, iar escrocii pretind, folosind vocea clonată, că nepotul sau o rudă se află într-o situație urgentă și are nevoie imediată de bani.

Ca răspuns la această creștere a fraudelor, Poliția Română, în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Asociația Română a Băncilor (ARB) și Mastercard, a lansat campania națională „Uniți împotriva escrocheriilor”.

Reprezentanții celor două structuri vor să facă vizibile scenariile folosite de infractori.

„Creșterea siguranței în mediul online este o responsabilitate comună și o prioritate instituțională. În cadrul acestei campanii, acordăm o atenție deosebită persoanelor vârstnice, o categorie poate vulnerabilă în fața provocărilor online, dar care merită să se bucure de beneficiile lumii digitale fără teamă. Ne dorim să le oferim sprijinul necesar pentru a recunoaște pericolele și a se proteja de noile forme de înșelăciune online. Experiența lor de viață este o resursă valoroasă, iar misiunea noastră este să o completăm cu siguranță, încredere și protecție. Împreună, putem construi un spațiu digital mai sigur pentru fiecare”, afirmă Raluca-Claudia Seucan, director al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul IGPR.

Campania pune la dispoziție o platformă digitală care explică pe înțelesul tuturor cum funcționează cele mai răspândite metode de fraudă și cum pot fi oprite la timp.

Materialele includ povești reale ale victimelor, recomandări practice și soluții simple, precum conceptul de „parolă de familie”, menit să ajute la verificarea autenticității apelurilor și mesajelor primite.

„Numărul și diversitatea înșelătoriilor cresc de la o lună la alta, iar dincolo de cifre vorbim despre victime care își pierd liniștea și economiile. Tocmai de aceea, oamenii au nevoie de repere clare care să îi ajute să recunoască mai ușor tentativele de fraudă. Împreună cu partenerii noștri, punem la dispoziție instrumente de informare și promovăm soluții simple de prevenție, precum parola de familie. Pentru Mastercard, într-un ecosistem bazat pe plăți digitale, încrederea și siguranța trebuie să meargă împreună”, explică Cosmin Vladimirescu, general manager Mastercard pentru România și Croația.

Toate informațiile și resursele campaniei sunt disponibile pe www.sigurantaonline.ro/uniti-impotriva-escrocheriilor, într-un limbaj accesibil și ușor de înțeles pentru publicul larg.