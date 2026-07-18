Detectivul particular Mihaela Brooks susține că a obținut noi dovezi în cazul morții Mădălinei Manole și că, în următoarele zile, va solicita oficial redeschiderea dosarului în instanță, potrivit declarațiilor publicate pe rețelele de socializare.

Anunțul a fost făcut chiar în ziua în care artista ar fi împlinit 59 de ani.

Potrivit Mihaelei Brooks, echipa sa a desfășurat în ultimele luni o investigație amplă și susține că a identificat elemente noi, bazate pe descoperiri științifice, care ar putea justifica redeschiderea cauzei.

Deocamdată, nu au fost prezentate public dovezile invocate, iar acestea nu au fost analizate de o instanță sau de autoritățile judiciare.

Într-un mesaj publicat online, Mihaela Brooks a explicat că lipsa informațiilor din ultimele luni nu înseamnă că ancheta privată a fost abandonată.

„Faptul că în ultima perioadă nu am mai postat nimic pe rețelele de socializare despre caz nu înseamnă că am abandonat lupta, ci din contră: echipa noastră a lucrat neîncetat și mult mai intens”, a transmis detectivul.

Aceasta susține că raportul final este aproape încheiat și urmează să fie depus la tribunal într-un interval foarte scurt.

„În aceste momente, echipa finalizează ultimele detalii ale raportului, care urmează să fie depus la tribunal în cel mai scurt timp – o zi, două”, a precizat Mihaela Brooks.

Potrivit acesteia, solicitarea de redeschidere a dosarului se bazează pe ceea ce descrie drept „noi dovezi solide”, obținute în urma unor investigații și analize desfășurate în ultima perioadă.

Detectivul afirmă că nu va dezvălui conținutul raportului înainte ca documentele să fie înregistrate oficial la instanță.

„Nu vom răspunde la absolut nicio întrebare pe social media, în mass-media sau prin mesaje private. Detaliile tehnice și noile descoperiri sunt complet confidențiale în acest moment; nici măcar fratele Mădălinei nu cunoaște ce am descoperit, până când raportul nu devine oficial”, a transmis aceasta.

Mihaela Brooks a adăugat că echipa va face publice informații suplimentare imediat după înregistrarea cererii în instanță.

Mădălina Manole a murit pe 14 iulie 2010, iar moartea sa a fost încadrată de procurori drept sinucidere, în urma anchetei desfășurate la acel moment. De-a lungul anilor, cazul a generat numeroase dezbateri publice și solicitări privind reanalizarea circumstanțelor în care artista și-a pierdut viața.

Până în prezent, autoritățile judiciare nu au anunțat redeschiderea dosarului. Demersul anunțat de Mihaela Brooks reprezintă, în acest moment, o intenție de a solicita instanței reanalizarea cauzei, iar eventualele noi probe vor trebui evaluate de magistrați înainte de luarea unei decizii.

Dacă cererea va fi înregistrată și admisă, instanța va decide dacă există suficiente elemente noi care să justifice redeschiderea oficială a dosarului. Până atunci, afirmațiile privind existența unor dovezi noi provin exclusiv din declarațiile detectivului particular și nu au fost confirmate de autoritățile competente.