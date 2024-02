Drama prin care a trecut Andreea Marin. Vedeta s-a temut că va ajunge în situația Mădălinei Manole

Andreea Marin are în prezent parte de o viața liniștită, echilibrată din punct de vedere setimental. Dar drumul spre liniștea sufletească a fost plin de obstacole. Vedeta a avut nevoie de suportul familiei pentru a depăși traumele suferite în timpul mariajului, după cum a recunoscut chiar ea într-un interviu.

În vârstă de 49 de ani, îndrăgita prezentatoare Andreea Marin a făcut o scurtă retrospectivă a evenimentelor importante din viața ei. A vorbit despre perioada mai puțin fastă pe care a traversat-o în urmă cu ceva ani.

În perioada cât a fost măritată cu celeburl Ștefan Bănică Jr., Andreea Marin a trecut prin depresie severă. Mai grav este faptul că vedeta de televiziune a crezut că va sfârși ca Mădălina Manole, care s-a sinucis în 2010.

Andreea Marin a fost căsătorită timp de șapte ani cu Bănică Jr, între anii 2006 și 2013. Cei doi au împreună și o fată, Ana Violeta. După divorț Ana a ajuns în custodia mamei. Diva spune că s-a luptat cu boala secolului timp de doi ani, chiar în perioada în care a fost măritată cu Ștefan Bănică.

„Nu a fost ușor prin ce am trecut”

Andreea Marin a mărturisit că depresia a apărut la scurt timp după nașterea fiicei sale, iar nemulțumirile din viața ei au accentuat boala, într-un moment în care prezentatoarea traversa un moment de vulnerabilitate. După ce a conștientizat problema a început să organizeze campanii naționale și europene pe marginea acestui subiect.

„Eu n-am ajuns la depresie dintr-un motiv de acest fel, nu aveam un gol interior de umplut, nu în acest sens. La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat. După aceea, am vorbit deschis despre depresie și am făcut și campanii naționale și europene cu acest subiect, pentru că nu a fost ușor prin ce am trecut”, a spus Andreea Marin.