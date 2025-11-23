L-a interpretat pe Nicolae Ceaușescu într-un film american de succes. Azi împlinește 84 de ani

Se știe că Nicolae Ceaușescu voia să fie actor pe o scenă la care să se uite în direct oamenii. A refuzat filmele despre viața lui. A fost totuși, o excepție, la începutul carierei sale. Este vorba despre filmul „Puterea și Adevărul”, din 1971, regizat de Manole Marcus, unde personajul care poate fi apropiat de Ceaușescu, Mihai Duma, a fost jucat de actorul Ion Besoiu.

Spre sfârșitul vieții lui Ceaușescu, în SUA, apărea un film, a cărui acțiune se petrece în România comunistă. Liderul României era Alexandru Ionescu. Rolul lui a fost jucat de marele actor Franco Nero.

Franco Nero a venit pe lume în data de 23 noiembrie 1941, la San Prospero, Modena, în familia unui polițist. Și-a petrecut copilăria în Parma. În interviurile de mai târziu a mărturisit că avea plăcere să meargă la teatru, dar că ideea de a juca în filme nu i-a aparținut. La 22 ani, când a jucat în primul său film, un film italian, lucra deja în caliate de contabil la Milano.

Filmul italian din 1963, a fost urmat de filmul în care și-a demonstrat valoarea de actor, Django, în 1966, când actorul avea 25 de ani. Se spune că regizorul John Huston l-a orientat definitiv spre film. Se știe că a apărut inclusiv în filme realizate în Iugoslavia, cum ar fi „Neretva”, inspirat din luptele de partizani contra Germaniei Naziste, duse de către Mareșalul Josip Broz Tito. În filmul produs în 1969, Franco Nero joacă rolul căpitanului Michele Riva.

Marele actor a avut de-a lungul vieții mai multe povești de dragoste cu mari actrițe ale lumii. Cea mai cunoscută relație a sa (care s-a și concretizat până la urmă cu o căsătorie la mulți ani după ce au devenit părinții unui băiat și încheiaseră povestea de dragoste) a fost cu actrița Vanessa Redgrave.

În 1988, regizorul Lee Philips și scenaristul John Gay și-au dat mâna și au ecranizat romanul „Windmills of the Gods”, scris de romancierul Sideny Sheldon în 1987. Rolurile principale au fost jucate de Jaclyn Smith și Robert Wagner. Acțiunea se petrece în România comunistă. Jaclyn Smith este Mary Ashley o licențiată în literatură engleză și americană, care ajunge să fie ambasador al SUA la București. Principalul ei colaborator la ambasadă este încercatul agent CIA (acoperit) Michael Slade, jucat de Robert Wagner.

Un complot pus la cale de o organizație criminală internațională urmărește să arunce în aer sediul Ambasadei SUA (pentru a crea o stare de război cald în plin Război Rece, în Europa de Est), iar ambasadoarea însăși este în pericol, prinsă între șicanele și supravegherea agenților secreți ai liderului României, dictatorul Alexandru Ionescu și conspiratori. Ambasadoarea americană Mary Ashley își pierduse soțul într-un accident dubios de mașină și a primit postul diplomatic afectată de pierderea soțului. De aceea, a început o relație romantică alături de un medic, acesta fiind însă omul conspiratorilor, descoperit la timp de Slade care-l lichidează. Filmul se termină cu bine, complotul este descoperit la timp și astfel, situația se detensionează.

Franco Nero îi dă viață dictatorului Alexandru Ionescu. Ionescu, în film, îl are ca moștenitor, pe Nicu (interpretat de actorul Josh Lozoff), un tânăr bolnav, pe care tatăl său ar face orice să-l țină în viață. Mary Ashley încearcă să asigure evacuarea unei dizidente din România și lasă să se înțeleagă că ar putea aduce ajutor medical pentru fiul dictatorului.

Franco Nero intră foarte bine în pielea personajului său, dar în film, poartă mustață, ceea ce se știe că Nicolae Ceaușescu detesta. Filmul redă fidel atmosfera din România, cel puțin în domeniul modului dictatorial în care conducea Nicolae Ceaușescu România.