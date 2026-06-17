Social

Serghei Mizil, după moartea lui Raul Stevapoi: Pune de-un șpriț și arde-i pe fraieri la chiftele

Comentează știrea
Serghei Mizil, după moartea lui Raul Stevapoi: Pune de-un șpriț și arde-i pe fraieri la chifteleSerghei Mizil. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Raul Stevapoi, unul dintre apropiații lui Serghei Mizil, a murit după o luptă grea cu boala. Vestea tristă a fost dată de Serghei Mizil, care și-a luat rămas-bun printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Serghei Mizil, în doliu

„S-a dus al nostru. Drum bun, cumetre, pune de-un șpriț și arde-i pe fraieri la chiftele”, a transmis acesta.

Recent, Raul Stevapoi a vorbit deschis despre felul în care și-a trăit viața. Deși se confrunta cu probleme grave de sănătate, el mărturisea că banii nu au însemnat niciodată prea mult pentru el, preferând să se bucure de experiențele și momentele care i-au adus satisfacție de-a lungul anilor.

„Banii n-au nicio valoare. (…) Toată viața mea a fost o petrecere. Am avut 15 ani restaurant în București. Nici nu apucam să dorm, că trebuia să mă trezesc să pregătesc pentru barul de noapte”, a povestit el.

Polonezii revin pe litoralul românesc, cu zboruri directe. Mii de turiști, așteptați în sezonul 2026
Polonezii revin pe litoralul românesc, cu zboruri directe. Mii de turiști, așteptați în sezonul 2026
Cum a gestionat Ceaușescu criza de după masacrul de la Munchen, când prietenii lui au provocat 18 morți
Cum a gestionat Ceaușescu criza de după masacrul de la Munchen, când prietenii lui au provocat 18 morți

Ce spunea despre moarte

În ciuda diagnosticului cumplit, acesta susținea că nu se teme de moarte.

„Nu mi-e frică de moarte. Cum să-mi fie frică dacă am două cancere și petrec non-stop”, spunea Raul Stevapoi.

De asemenea, apropiatul lui Mizil a dezvăluit detalii picante despre una dintre marile sale iubiri.

„Nevasta mea cu acte în regulă a fost o balerină. Dansa la Melody”, mai spunea el.

Detalii despre familia lui Serghei Mizil

Serghei Mizil este fiul fostului demnitar comunist Paul Niculescu-Mizil, considerat unul dintre oamenii de bază ai regimului Ceaușescu. De-a lungul timpului, Mizil a vorbit deschis despre privilegiile de care a beneficiat înainte de 1989 și despre relațiile apropiate pe care le-a avut cu cercul lui Nicu Ceaușescu.

Tatăl său, Paul Niculescu-Mizil, a ocupat funcții importante în aparatul de stat comunist, inclusiv portofoliile Educației și Finanțelor, fiind considerat unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Nicolae Ceaușescu.

Stiri calde

19:39 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  18  iunie  2026. Waterloo

19:30 - Trei comisari ai Gărzii de Mediu, sub control judiciar într-o anchetă DIICOT privind activități de reciclare.

19:22 - Românii privesc cu pesimism viitorul. Economia și instabilitatea politică, marile temeri. Sondaj

19:13 - Irina Begu Trophy aduce la București sportive din 10 țări. România, reprezentată masiv pe ambele tablouri

19:08 - Grupul Tinmar răspunde campaniei de denigrare orchestrate de câteva publicații de scandal (P)

18:58 - Scenariul care leagă Neptun Deep de soarta Guvernului Veștea. Ce nume apar în discuție: Peter Magyar și Kelemen Hunor

HAI România!

Țara mică, mese puține

Țara mică, mese puține

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

Proiecte speciale