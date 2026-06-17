Raul Stevapoi, unul dintre apropiații lui Serghei Mizil, a murit după o luptă grea cu boala. Vestea tristă a fost dată de Serghei Mizil, care și-a luat rămas-bun printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„S-a dus al nostru. Drum bun, cumetre, pune de-un șpriț și arde-i pe fraieri la chiftele”, a transmis acesta.

Recent, Raul Stevapoi a vorbit deschis despre felul în care și-a trăit viața. Deși se confrunta cu probleme grave de sănătate, el mărturisea că banii nu au însemnat niciodată prea mult pentru el, preferând să se bucure de experiențele și momentele care i-au adus satisfacție de-a lungul anilor.

„Banii n-au nicio valoare. (…) Toată viața mea a fost o petrecere. Am avut 15 ani restaurant în București. Nici nu apucam să dorm, că trebuia să mă trezesc să pregătesc pentru barul de noapte”, a povestit el.

În ciuda diagnosticului cumplit, acesta susținea că nu se teme de moarte.

„Nu mi-e frică de moarte. Cum să-mi fie frică dacă am două cancere și petrec non-stop”, spunea Raul Stevapoi.

De asemenea, apropiatul lui Mizil a dezvăluit detalii picante despre una dintre marile sale iubiri.

„Nevasta mea cu acte în regulă a fost o balerină. Dansa la Melody”, mai spunea el.

Serghei Mizil este fiul fostului demnitar comunist Paul Niculescu-Mizil, considerat unul dintre oamenii de bază ai regimului Ceaușescu. De-a lungul timpului, Mizil a vorbit deschis despre privilegiile de care a beneficiat înainte de 1989 și despre relațiile apropiate pe care le-a avut cu cercul lui Nicu Ceaușescu.

Tatăl său, Paul Niculescu-Mizil, a ocupat funcții importante în aparatul de stat comunist, inclusiv portofoliile Educației și Finanțelor, fiind considerat unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Nicolae Ceaușescu.