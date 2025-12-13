Serghei Mizil: Lumea zice că sunt țigan, că aveam un pui de urs și un cerb să mă joc

Serghei Mizil a povestit despre viața fabuloasă pe care a dus-o pe vremea comuniștilor, dar și de unde ă s-a tras titulatura de ”țigan”. Practic de la două animale sălbatice pe care le deținea legal.

Omul de afaceri a povestit că pe vremuri era un adevărat răsfățat al sorții. Practic avea tot ce își putea cineva dori, chiar și în comunism. Drept urmare, mersul la școală era o provocare, având în vedere răsfățul de acasă.

”M-am dus la școală, m-au înnebunit. Nu-mi plăcea, am sărit pe geam. Îți dai seama, să stai cu vile la Snagov cu piscină olimpică în sufragerie, cu film de afară, că în fiecare zi vedeam film la mine în piscină. Că de asta spun ăștia că sunt țigan, aveam un pui de urs și un cerb să mă joc”, a explicat Mizil.

De altfel, acesta a dezvoltat o repulsie pentru școală. Nu de alta, dar a ajuns să aibă și coșmaruri legat de acest aspect.

”Și m-am trezit la școală. Ce să caut la școală? M-a luat transpirația. Și acum visez coșmarul meu e că sunt la școală și nu mă mai ia tata. Și mai visez că sunt de 40-50 de ani în clasa întâi. Și m-am dus la școală și am înnebunit și am distrus toată școala”, a mai spus Serghei.

Faptul că era fiul tatălui său l-a ținut mereu în grațiile profesorilor. Chiar dacă provoca numai dezastre prin școală. ”Am luat o minge de baschet. Mai eram cu doi și voiam să dau candelabrul jos.

Și a venit directoarea și era una al cărui soț era șeful marelui stat major. Și ne-a luat pe rând ne-a întrebat cum ne cheamă și când a ajuns la mine mi-a scris pe minge numele meu și mi-a dat-o și mi-a spus să nu o pierd”, a mai spus Serghei.