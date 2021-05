Serghei Mizil este absolvent al Institutului de Arte Plastice, membru al Academiei Plastice, membru UNESCO. Are tablouri „mai mult afară decât în România”, mai ales în băncile din străinătate.

Acesta a mai dezvăluit că nu a fost favorizat de profesori pentru că a fost fiul tatălui său, Paul Niculescu-Mizil.

Pasiunea pentru pictură, pentru culoare, i-a fost descoperită și cultivată de prietenii artiști ai celebrului său tată. Serghei Mizil a mărturisit că a făcut ceea ce a vrut și pentru că tatăl său nu i-a impus calea pe care să meargă.

„Adică, normal, dacă el a fost la un moment dat Secretar al Comitetului Central, deci al doilea după Ceaușescu, … Majoritatea îi împingeau pe copii să meargă pe acest drum… Dacă tat-su e violonist, vrea să-l facă pe fi-su violonist, dacă e fotbalist, vrea să-l facă fotbalist…

Tata nu s-a băgat sub nicio formă. Era colecționar de artă. Avea vreo 300 de tablouri… Nu mai spun cărți… Avea și relații cu scriitori de renume și pictori de renume. Era și prietenul și nașul lui Hăulică (Dan Hăulică, n.e.) și era prieten cu Mărginean (Viorel Mărginean, n.e.), cu Brăduț Covaliu, cu Pacea (Ion Pacea, n.e.), ci Piliuță (Constantin Piliuță, n.e.), cu toată lumea. Și cu scriitori, Marin Sorescu…, cu multă lume.

Eu am văzut multe tablouri în casă. Prima oară, tata era prieten bun cu Musceleanu (Ion Musceleanu, n.e.), un bun pictor al nostru. M-am dus, când eram mic, în atelier și mi-a plăcut. Și-am început să desenez. Era singurul lucru care mă preocupa. Adică, dacă mă trimiteai la școală, la matematică, mă lua transpirația. Dar la chestia asta…

Și-am început să desenez și să desenez. A văzut maestrul Baba (Corneliu Baba, n.e.), Dumnezeu să-l ierte, și a zis „Domnule, omul e talentat și eu zic că intră la facultate”.

După aia m-am atașat foarte mult de Viorel Mărginean, care a fost și ministrul Culturii, și cu care am avut și o relație de prietenie,… până la urmă m-a și nășit. Am mers cu el prin țară, am pictat și mi-a plăcut și am luat-o pe drumul ăsta. Și așa am intrat la Facultate.”