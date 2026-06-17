Bărbat de 24 de ani, reținut după ce ar fi reclamat în mod fals o agresiune într-o sală de jocuri din București

Un bărbat de 24 de ani, casier al unei săli de jocuri din București, a fost reținut de polițiști, după ce ar fi sesizat în mod fals o agresiune și un furt de bani, în cadrul unei anchete privind delapidarea și inducerea în eroare a organelor judiciare, a anunțat Poliția Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, la data de 13 mai 2026, bărbatul a sesizat poliția cu privire la faptul că ar fi fost agresat în timp ce își desfășura activitatea ca angajat al unei săli de jocuri.

„Din datele şi probele administrate în cauză a reieşit presupunerea rezonabilă că, la data de 13 mai 2026, acesta ar fi indus în eroare organele judiciare, sesizând faptul că, în data de 12 mai 2026, în timp ce îşi desfăşura activitatea în calitate de casier al unei săli de jocuri, ar fi fost agresat fizic de către un bărbat, care l-ar fi tăiat la nivelul abdomenului cu un obiect tăietor-înţepător, în timp ce un al doilea bărbat l-ar fi ameninţat şi i-ar fi solicitat suma de 1.500 de lei”, a transmis Poliția Capitalei.

Conform aceleiași surse, acesta ar fi susținut că ar fi înmânat suma de bani sub presiunea unei presupuse agresiuni.

În urma verificărilor și a administrării probatoriului, anchetatorii au stabilit că faptele nu corespund sesizării inițiale.

„În urma cercetărilor efectuate şi a administrării probatoriului, a rezultat faptul că bărbatul, în calitate de casier al respectivei săli de jocuri, ar fi înmânat de bunăvoie suma de 1.500 de lei unor bărbaţi, sub formă de împrumut, şi totodată, şi-ar fi însuşit suma de 1.000 de lei provenită din încasările societăţii comerciale”, a precizat Poliția Capitalei.

Totodată, polițiștii au stabilit că acesta și-ar fi provocat singur o rană superficială, ulterior părăsind incinta societății, pentru a susține sesizarea făcută.

În urma probelor administrate, bărbatul a fost reținut. Acesta este cercetat pentru delapidare și inducerea în eroare a organelor judiciare. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.