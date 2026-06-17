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Influenceriță arestată după un clip viral din vacanță. Ce acuzații i se aduc

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Influenceriță arestată după un clip viral din vacanță. Ce acuzații i se aducMaroc. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

O creatoare de conținut a fost reținută pe aeroportul din Marrakech, după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care critica traficul și comportamentul unor polițiști rutieri din Maroc. Femeia urma să se îmbarce într-un zbor spre Franța când a fost oprită de autorități și plasată în arest preventiv, potrivit Express.

Vacanță cu final neașteptat: o influenceriță a fost arestată după ce și-a exprimat nemulțumirile legate de vacanța petrecută în Maroc

Incidentul a avut loc pe 13 iunie și a stârnit dezbateri aprinse în mediul online, după ce videoclipul postat de influenceriță a devenit viral și a adunat sute de reacții.

Yass Naubelle se afla în vacanță la Marrakech în momentul în care a filmat materialul care a atras atenția autorităților. În înregistrare, aceasta vorbea despre traficul pe care l-a întâlnit în timpul sejurului și descria condițiile de circulație drept periculoase.

Polițiștii rutieri din Maroc, criticați pe internet

În videoclip, influencerița s-a plâns de modul în care se circulă pe drumurile din Maroc, afirmând că a observat frecvent încălcări ale regulilor din trafic. Totodată, ea a lansat acuzații la adresa unor polițiști rutieri, despre care a susținut că ar apela la practici necorespunzătoare.

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Deși videoclipul a fost șters ulterior, imaginile și comentariile sale au continuat să circule pe rețelele sociale.

Maroc

Maroc / sursa foto: dreamstime.com

De ce au intervenit autoritățile

Autoritățile marocane spun că declarațiile publicate de influenceriță aduc atingere imaginii cetățenilor marocani și instituțiilor statului. În urma verificărilor, a fost emis un mandat de căutare la nivel național, iar femeia a fost reținută chiar înainte de plecarea din țară.

Anchetatorii susțin că aceasta este cercetată pentru distribuirea de conținut digital considerat ofensator și pentru afirmații care ar fi vizat o instituție publică.

Marocul se numără printre cele mai vizitate destinații turistice din Africa, atrăgând în fiecare an milioane de turiști. În 2024, țara a stabilit un nou record, fiind vizitată de aproximativ 17,4 milioane de persoane.

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