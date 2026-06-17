O creatoare de conținut a fost reținută pe aeroportul din Marrakech, după ce a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care critica traficul și comportamentul unor polițiști rutieri din Maroc. Femeia urma să se îmbarce într-un zbor spre Franța când a fost oprită de autorități și plasată în arest preventiv, potrivit Express.

Incidentul a avut loc pe 13 iunie și a stârnit dezbateri aprinse în mediul online, după ce videoclipul postat de influenceriță a devenit viral și a adunat sute de reacții.

Yass Naubelle se afla în vacanță la Marrakech în momentul în care a filmat materialul care a atras atenția autorităților. În înregistrare, aceasta vorbea despre traficul pe care l-a întâlnit în timpul sejurului și descria condițiile de circulație drept periculoase.

În videoclip, influencerița s-a plâns de modul în care se circulă pe drumurile din Maroc, afirmând că a observat frecvent încălcări ale regulilor din trafic. Totodată, ea a lansat acuzații la adresa unor polițiști rutieri, despre care a susținut că ar apela la practici necorespunzătoare.

Deși videoclipul a fost șters ulterior, imaginile și comentariile sale au continuat să circule pe rețelele sociale.

Autoritățile marocane spun că declarațiile publicate de influenceriță aduc atingere imaginii cetățenilor marocani și instituțiilor statului. În urma verificărilor, a fost emis un mandat de căutare la nivel național, iar femeia a fost reținută chiar înainte de plecarea din țară.

Anchetatorii susțin că aceasta este cercetată pentru distribuirea de conținut digital considerat ofensator și pentru afirmații care ar fi vizat o instituție publică.

Marocul se numără printre cele mai vizitate destinații turistice din Africa, atrăgând în fiecare an milioane de turiști. În 2024, țara a stabilit un nou record, fiind vizitată de aproximativ 17,4 milioane de persoane.