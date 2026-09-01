Keir Starmer renunță la mandatul de deputat. Fostul premier britanic declanșează alegeri parțiale la Londra
- Daniel Teodoreanu
- 1 septembrie 2026, 16:13
Fostul prim-ministru britanic Sir Keir Starmer a anunțat că va renunța la funcția de deputat pentru circumscripția Holborn și St Pancras. Decizia sa va duce la organizarea unor alegeri parțiale în această zonă a Londrei, conform informațiilor transmise de BBC.
Într-o declarație oferită publicației „Camden New Journal”, fostul șef al Guvernului de la Londra a menționat că reprezentarea acestei circumscripții timp de 11 ani a fost o „mare onoare și un privilegiu”, precizând că de acum își va îndrepta atenția către zona afacerilor internaționale.
Keir Starmer renunță la mandatul de deputat. Fostul premier britanic declanșează alegeri parțiale la Londra
Sir Keir a părăsit funcția de prim-ministru la începutul acestei veri, locul său fiind preluat de Andy Burnham. Demisia sa din Parlament vine după o perioadă de speculații privind intenția sa de a-și păstra sau nu fotoliul de deputat după plecarea din fruntea Executivului.
Deși într-un interviu acordat la BBC imediat după demisia din funcția de premier afirma că va rămâne în Camera Comunelor până la următoarele alegeri generale, Sir Keir a subliniat în declarația de marți că este pregătit să „predea ștafeta unui succesor”.
Noi priorități după activitatea parlamentară
Fostul prim-ministru a detaliat direcțiile în care își va desfășura activitatea în perioada următoare, punctând atât proiectele globale, cât și cauzele sociale în care s-a implicat de-a lungul timpului.
„Mă voi concentra acum pe alte aspecte, și anume pe afacerile internaționale, inclusiv apărarea, securitatea, comerțul și tehnologia, într-o lume în continuă schimbare. De asemenea, voi continua, așa cum fac de mult timp alături de alții, să lupt împotriva violenței împotriva femeilor și fetelor; aceasta este o problemă care îmi este foarte aproape de inimă.”
„Este o activitate pe care am început-o înainte de a deveni deputat și pe care doresc să o continui și după ce nu voi fi deputat. Așadar, pe de o parte, afacerile internaționale, iar pe de altă parte, continuarea activității mele în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor.”
Contextul deciziei și pașii următori
Anunțul a fost făcut cu doar câteva ore înainte ca noul premier, Andy Burnham, să susțină prima sa declarație oficială în Camera Comunelor pentru a-și prezenta prioritățile și pentru a răspunde întrebărilor adresate de deputați.
Calendarul și data exactă pentru desfășurarea alegerilor parțiale urmează să fie stabilite după formalizarea oficială a demisiei din Camera Comunelor. Circumscripția Holborn și St Pancras reprezintă un bastion tradițional al Partidului Laburist, unde Sir Keir Starmer a obținut o majoritate de peste 11.000 de voturi la alegerile generale din 2024. Keir Starmer a fost înlocuit de Andy Burnham la conducerea Guvernului la data de 20 iulie.