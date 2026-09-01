Fostul prim-ministru britanic Sir Keir Starmer a anunțat că va renunța la funcția de deputat pentru circumscripția Holborn și St Pancras. Decizia sa va duce la organizarea unor alegeri parțiale în această zonă a Londrei, conform informațiilor transmise de BBC.

Într-o declarație oferită publicației „Camden New Journal”, fostul șef al Guvernului de la Londra a menționat că reprezentarea acestei circumscripții timp de 11 ani a fost o „mare onoare și un privilegiu”, precizând că de acum își va îndrepta atenția către zona afacerilor internaționale.

Sir Keir a părăsit funcția de prim-ministru la începutul acestei veri, locul său fiind preluat de Andy Burnham. Demisia sa din Parlament vine după o perioadă de speculații privind intenția sa de a-și păstra sau nu fotoliul de deputat după plecarea din fruntea Executivului.

Deși într-un interviu acordat la BBC imediat după demisia din funcția de premier afirma că va rămâne în Camera Comunelor până la următoarele alegeri generale, Sir Keir a subliniat în declarația de marți că este pregătit să „predea ștafeta unui succesor”.

Fostul prim-ministru a detaliat direcțiile în care își va desfășura activitatea în perioada următoare, punctând atât proiectele globale, cât și cauzele sociale în care s-a implicat de-a lungul timpului.

„Mă voi concentra acum pe alte aspecte, și anume pe afacerile internaționale, inclusiv apărarea, securitatea, comerțul și tehnologia, într-o lume în continuă schimbare. De asemenea, voi continua, așa cum fac de mult timp alături de alții, să lupt împotriva violenței împotriva femeilor și fetelor; aceasta este o problemă care îmi este foarte aproape de inimă.”

„Este o activitate pe care am început-o înainte de a deveni deputat și pe care doresc să o continui și după ce nu voi fi deputat. Așadar, pe de o parte, afacerile internaționale, iar pe de altă parte, continuarea activității mele în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor.”

Anunțul a fost făcut cu doar câteva ore înainte ca noul premier, Andy Burnham, să susțină prima sa declarație oficială în Camera Comunelor pentru a-și prezenta prioritățile și pentru a răspunde întrebărilor adresate de deputați.

Calendarul și data exactă pentru desfășurarea alegerilor parțiale urmează să fie stabilite după formalizarea oficială a demisiei din Camera Comunelor. Circumscripția Holborn și St Pancras reprezintă un bastion tradițional al Partidului Laburist, unde Sir Keir Starmer a obținut o majoritate de peste 11.000 de voturi la alegerile generale din 2024. Keir Starmer a fost înlocuit de Andy Burnham la conducerea Guvernului la data de 20 iulie.