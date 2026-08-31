Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este pregătit să își asume funcția de prim-ministru, în condițiile în care desemnarea îi aparține președintelui. Liderul social-democrat a spus că PSD și-a stabilit cadrul pentru viitoarele negocieri politice și că și-ar dori ca România să aibă un guvern cu puteri depline până la jumătatea lunii septembrie.

Sorin Grindeanu a declarat că decizia PSD privind persoana susținută pentru funcția de prim-ministru a fost luată în urmă cu trei luni și a rămas aceeași.

„Propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru, însă vă reamintesc că preşedintele e cel care face desemnarea. În funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Sinaia.

Conducerea PSD a stabilit luni, la Sinaia, și cadrul politic în care partidul ar urma să susțină viitorul Executiv.

„Variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alţii, care confundă guvernul cu o primărie, eu ştiu ce înseamnă să fii premier. Am avut în acele şase luni, dacă adun şi cele şase luni ale lui Tudose, am avut în acel an, în 2017, o creştere economică de 7% şi un deficit de sub 3%”, a mai spus Grindeanu.

Potrivit liderului social-democrat, partidul a stabilit în cursul zilei de luni limitele în care vor avea loc negocierile și discuțiile cu ceilalți actori politici.

Grindeanu a afirmat că se așteaptă ca desemnarea unui candidat pentru funcția de premier să aibă loc într-un interval relativ scurt, astfel încât procedurile pentru formarea noului guvern să poată avansa.

Președintele PSD consideră că România trebuie să intre rapid în calendarul necesar instalării unui Executiv cu puteri depline, după lunile de vară în care formarea și votarea unui nou guvern ar fi fost mai dificil de realizat.

”Eu cred că România trebuie să intre rapid în acest calendar. Dar au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să voteze un nou guvern. (..) Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar.

Eu mi-aş dori să avem un guvern atunci când, după 15 septembrie, cred că a mai rămas Standard and Poors. Oricum, în jumătatea lunii septembrie ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie unii legitimaţi, unii daţi de un vot al Parlamentului. Deci, da, mi-aş dori să avem un guvern până în 15 septembrie”, a mai spus el.