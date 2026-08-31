Conducerea Partidului Social Democrat (PSD) s-a reunit la Sinaia pentru a stabili strategia politică privind viitoarea formulă de guvernare. La sosirea la Hotel Mara, liderii social-democrați au transmis semnale clare cu privire la intenția partidului de a prelua frâiele Executivului, conform Antena 3.

Social-democrații susțin că dețin sprijinul necesar în Parlament pentru a susține o formulă guvernamentală proprie, fără a mai fi dependenți de alianțe politice complexe.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a fost tranșant atunci când a fost întrebat de jurnaliști despre șansele de a trece un nou Cabinet prin Parlament. Întrebat direct: „Reușiți să faceți guvern minoritar, aveți majoritate, reușiți să strângeți voturile?”, acesta s-a întors zâmbind și a răspuns scurt: „Avem”.

Manda a sosit la locul de desfășurare al ședinței alături de soția sa, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ambii fiind extrem de binedispuși.

În ceea ce privește desemnarea viitorului șef al Executivului, social-democrații resping varianta unui tehnocrat, mizând exclusiv pe o figură politică puternică din interiorul partidului.

Referitor la opțiunea dintre un prim-ministru independent și unul propus de social-democrați, secretarul general al PSD a subliniat că opțiunea partidului este una singură: „Din partea PSD, doar Grindeanu”.

O altă poziție fermă exprimată la Sinaia a vizat configurarea politică a viitoarei majorități. Mihai Fifor, liderul organizației PSD Arad, a declarat la rândul său că își dorește un viitor Guvern din care să nu facă parte USR, semnalând o ruptură definitivă față de această formațiune politică în eventualele negocieri pentru formarea noii Executiv.

De asemenea, președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a afirmat că și-ar dori un viitor Guvern din care să nu mai facă parte sub nicio formă cei de la USR.