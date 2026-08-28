Politica

Bolojan, cu bagajele la ușă. Planul pentru perioada de după Guvern

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Bolojan, cu bagajele la ușă. Planul pentru perioada de după GuvernIlie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Ilie Bolojan, premier interimar din 5 mai, va pleca de la Palatul Victoria imediat ce România va avea un nou premier, cel mai probabil în luna septembrie. Bolojan a vorbit despre ce va face după încheierea mandatului și despre funcțiile pe care le consideră mai potrivite pentru el.

Bolojan: „Nu m-am agățat niciodată de această funcție”

Întrebat dacă îi pare rău că nu va mai fi șeful Executivului, Ilie Bolojan a spus că nu are o problemă cu încheierea mandatului și că nu s-a agățat de funcție.

„Nu am o problemă pe tema asta, nu m-am agățat niciodată de această funcție. E o funcție de responsabilitate, a fost o presiune enormă în ultimul an asupra mea. În fiecare zi, de dimineața până noaptea, am prins practic tot ce se putea prinde din punct de vedere ale crizelor, de la energie, de la secetă, de la războaie, de la problemele economice, de la PNRR, deci n-a fost o perioadă ușoară, dar am căutat să fac tot ce ține de mine pentru ca țara noastră să fie într-o situație mai bună pentru anii următori”, a spus Bolojan, la un post TV.

Ce va face Bolojan după plecarea de la Guvern

Ilie Bolojan, PNL

Sursa: Inquam photos/ George Călin

Liderul PNL a anunțat și care va fi direcția sa după încheierea mandatului de premier interimar.

„După ce se închide acest mandat îmi voi dedica energia pentru a contribui la recâștigarea încrederii PNL și la o construcție care să facă în așa fel încât românii care cred în modernizarea acestei țări să aibă motiv să se ducă la vot”, a spus Ilie Bolojan.

Funcțiile la care visează Ilie Bolojan

Premierul interimar a fost întrebat și ce i-a plăcut mai mult, să fie președinte interimar sau premier.

„Sigur, fiecare are competențe diferite, sunt și parlamentar. Funcțiile provocatoare sunt cele de executiv, pentru că acolo poți livra. Adică mă simt mai bine într-o haină de primar sau de președinte de consiliu județean sau de ministru sau de premier decât într-o haină de parlamentar, de exemplu, sau de președinte”, a răspuns premierul interimar.

El a adăugat că în pozițiile executive „ai capacitatea de a face mult mai mult”, în timp ce celelalte funcții sunt „aspecte care țin de comunicare, de semnalizare, au alte fișe ale postului”.

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