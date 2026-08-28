Președintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, afirmă că, în calitate de șef al Guvernului, are o relație „strict instituțională” cu serviciile de informații, care îi transmit informări în baza atribuțiilor pe care le are. Întrebat despre o eventuală influență a serviciilor secrete asupra PNL, Bolojan a evitat să facă speculații, invocând responsabilitatea funcției de premier.

Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Prima News, că relația sa cu serviciile de informații, în perioada în care conduce Guvernul, s-a desfășurat pe baza informărilor și rapoartelor care țin de atribuțiile guvernamentale.

„Cel puțin în ceea ce mă privește, ca premier, am lucrat de dimineață până seara pe spețe administrative și colaborarea este strict instituțională pe baza notelor, rapoartelor care țin de competențele guvernamentale. Nu am avut, din punctul meu de vedere, altfel de interferențe și am căutat să am o relație instituțională”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a fost întrebat și despre eventuale influențe ale serviciilor secrete în plan politic. Bolojan nu a făcut o astfel de evaluare.

„În ceea ce privește aspectele politice, nu mă lansez în speculații, sunt premierul României, am o răspundere pe tema asta și trebuie să am grijă ce vorbesc”, a spus acesta.

Președintele PNL a vorbit și despre faptul că Serviciul Român de Informații nu are o conducere civilă. El a explicat că formarea coaliției de guvernare ar fi reprezentat un moment în care s-ar fi putut ajunge la un consens privind numirea unei persoane pentru conducerea civilă a SRI.

Potrivit lui Bolojan, ulterior, șansele unei înțelegeri politice în această privință s-ar fi diminuat.

„Cu cât se numește mai repede o conducere civilă și la Serviciul de Informații (SRI – n.r.) cu atât dispar discuțiile legate de starea de provizorat și de acolo. Dar asta ține de o analiză care e dată de calculul parlamentar ca acea propunere să aibă șanse de succes”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul interimar consideră că o propunere făcută imediat după formarea coaliției ar fi avut șanse mai mari să fie susținută.

„Probabil că dacă s-ar fi făcut această propunere imediat ce s-a format coaliția, era o relație mai stabilă și s-ar fi putut trece. Pe măsură ce lucrurile s-au degradat, probabilitatea să se găsească o înțelegere probabil că s-a calculat că e în reducere”, a arătat Ilie Bolojan.