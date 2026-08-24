Politica

Alegerile anticipate, scenariul pe care Nicușor Dan vrea să-l evite. Argumentele lui Eugen Tomac

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Alegerile anticipate, scenariul pe care Nicușor Dan vrea să-l evite. Argumentele lui Eugen Tomacsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Organizarea unor alegeri anticipate ar trebui evitată în actualul context politic, consideră Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. Mesajul vine pe fondul eforturilor partidelor de a găsi o soluție pentru formarea unui nou guvern.

Tomac consideră că România are nevoie de stabilitate politică. Scenariul alegerilor anticipate nu s-ar afla pe masa lui Nicușor Dan

Eugen Tomac a amintit că România a trecut printr-o perioadă electorală dificilă în 2024 și a avut din nou alegeri anul trecut. În opinia sa, reluarea acestui proces prin alegeri anticipate ar putea accentua tensiunile politice și incertitudinea.

„România a avut alegeri cu consecințe dureroase pentru societatea noastră în 2024, am avut alegeri anul trecut. Consider că menținerea unei stări de haos și tensiune politică prin reașezarea jocului, prin organizarea de alegeri anticipate este un scenariu care trebuie evitat”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac

Eugen Tomac. Sursă foto: captură video

Alegerile anticipate pot deveni o soluție în lipsa unui guvern

Consilierul președintelui a arătat că alegerile anticipate sunt prevăzute de Constituție și pot reprezenta o variantă democratică atunci când formațiunile politice nu reușesc să ajungă la un acord pentru formarea unui Executiv funcțional.

„Sigur că alegerile anticipate sunt constituționale și atunci când, în democrație, actorii politici nu mai găsesc resurse pentru a adopta o formulă de compromis care să genereze un guvern funcțional, ele sunt o soluție democratică”, a adăugat europarlamentarul.

Președinția vrea formarea unui guvern funcțional

Tomac a explicat că, din perspectiva președintelui Nicușor Dan, prioritatea este evitarea alegerilor anticipate și instalarea unui guvern capabil să gestioneze problemele economice ale României.

„Din punctul de vedere al președintelui, credem că este de dorit să evităm un asemenea scenariu, tocmai pentru că România are nevoie în momentul de față de un guvern capabil să repornească economia, de un guvern care să pregătească un buget credibil pentru a ne atinge țintele de deficit asumate”, a mai spus Tomac.

Tomac estimează că România va avea un premier în septembrie

Eugen Tomac a spus, tot luni seară, că este „absolut convins” că Nicușor Dan va desemna un premier în luna septembrie, după consultările cu formațiunile politice.

Consilierul onorific al președintelui consideră că există șanse pentru formarea unei majorități parlamentare și a insistat asupra necesității instalării rapide a unui nou Executiv.

România are, în opinia sa, „nevoie urgentă de un nou guvern”, care să poată lua decizii și să gestioneze prioritățile economice și bugetare ale țării.

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