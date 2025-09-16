Keir Starmer, probleme interne mari din cauza vizitei lui Trump

Keir Starmer se află sub o presiune politică fără precedent în ziua în care președintele american Donald Trump aterizează în Marea Britanie pentru o vizită oficială care combină golful cu negocierile comerciale, potrivit analiștilor de la Politico.

În spatele aparențelor de protocol regal, premierul britanic se confruntă cu proteste stradale și cu o popularitate scăzută, fiind tot mai criticat atât de opoziție, cât și de proprii săi aliați politici.

Această vizită ridică întrebări nu doar despre relațiile transatlantice, ci și despre stabilitatea guvernului Starmer într-un moment delicat al politicii britanice.

Trump este așteptat să participe la întâlniri oficiale la Castelul Windsor și la alte evenimente de stat, dar pentru publicul britanic, vizita nu este motiv de sărbătoare.

În timp ce celebrul „stiff upper lip” britanic poate să se mențină în aparență, problemele interne ale guvernului Starmer sunt evidente și tot mai greu de ignorat.

În februarie, premierul Keir Starmer se întâlnise cu Trump la Casa Albă, atunci când ambii lideri sărbătoreau câștigarea alegerilor din 2024.

Starmer declarase la acea vreme:

„Nu este un secret că venim din tradiții politice diferite, dar avem multe lucruri în comun. Credem că nu participarea contează, ci câștigarea.”

Astăzi, însă, imaginea de câștigător a premierului britanic este contestată în țară.

Presiunile asupra lui Keir Starmer nu se limitează la critici politice în parlament. La Londra, un miting organizat sâmbătă de Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson, a atras sprijinul a aproximativ 150.000 de persoane, potrivit estimărilor poliției, deși organizatorii contestă cifra.

Evenimentul a fost promovat drept un miting pentru libertatea de exprimare, o temă care mobilizează conservatorii americani, dar care în realitate reflectă nemulțumirea profundă a unor segmente ale populației britanice.

Starmer este conștient de tensiunile sociale. Un aliat apropiat, Peter Kyle, a recunoscut într-un interviu duminică „simțul de nemulțumire și frustrare” existent în societatea britanică, adăugând că „imigrația este o problemă majoră.”

Această presiune stradală amplifică dificultățile premierului în timp ce încearcă să gestioneze vizita lui Trump și să mențină credibilitatea guvernului său.

Dificultățile lui Keir Starmer nu se opresc la proteste și nemulțumiri populare. Premierul se confruntă cu scandaluri repetate și cu demisii în lanț în propria formațiune politică.

Luni, un consilier de rang înalt a părăsit echipa guvernamentală după ce o conversație compromițătoare despre veterana deputată de stânga Diane Abbott a fost făcută publică.

Aceasta a fost a treia controversă care zguduie cabinetul lui Starmer în doar câteva săptămâni.

Anterior, Peter Mandelson fusese demis din funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, iar vicepremierul Angela Rayner și-a dat demisia din cauza unor taxe neachitate.

Un deputat laburist dezamăgit, care a vorbit sub anonimat, a afirmat: „Totul se va termina în mai, întregul proiect.”

Alegerile pentru parlamentele scoțian și galez programate în mai 2026 sunt considerate un test esențial al popularității Partidului Laburist și al lui Starmer.

Nemulțumirea publicului față de guvernarea Starmer nu se limitează la politică internă. Economia stagnată și percepția că politicienii nu oferă soluții eficiente amplifică frustrarea cetățenilor.

Labour MP Clive Lewis, membru al grupului „Mainstream”, care luptă împotriva derapajului politic spre dreapta, a declarat:

„Oamenii vor respect în viața lor. Vor să știe că copiii lor vor avea o casă caldă și sigură, că vor avea parte de o educație decentă asupra căreia să aibă cuvânt de spus.”

Lewis critică modelul capitalist adoptat în Regatul Unit și consideră că interesele marilor corporații, băncilor și ale miliardarilor trebuie reduse pentru a restabili echitatea socială.

În ceea ce privește imigrația, Starmer a recunoscut tensiunile generate de sosirea neregulamentară a refugiaților pe micile bărci din Canalul Mânecii.

În vara anului trecut, numărul acestora a trecut de 50.000, o cifră mică comparativ cu migrația netă totală din Marea Britanie, dar suficientă pentru a provoca proteste locale și nemulțumiri politice.

Vizita lui Donald Trump ridică și riscuri diplomatice pentru premierul britanic. Pe de o parte, acesta poate folosi ocazia pentru a încheia acorduri comerciale și pentru a arăta stabilitate pe plan internațional.

Un oficial de la Downing Street a recunoscut că gestionarea „imprevizibilului Trump” a fost o rară reușită pentru administrația Starmer, dar există riscul ca zgomotul politic intern să eclipseze oportunitățile diplomatice oferite de vizita de stat.

Starmer a adus în echipă oficiali care au lucrat sub fostul premier Tony Blair pentru a încerca să îmbunătățească imaginea guvernului, dar, spre deosebire de Blair, premierul actual nu are un „caucus ideologic” loial.

Loialitatea deputaților săi se bazează pe victoriile din 2024 și nu pe o viziune unitară de partid.

Deputați și sindicate laburiste susțin că Starmer și echipa sa au comis greșeli în primul an de guvernare, deși au realizat și unele lucruri bune.

„Trebuie să cineva să îmi facă o listă cu ce au făcut bine,” a spus liderul unui sindicat prietenos cu Starmer.

Analizele sociologice arată că mulți britanici sunt profund dezamăgiți de direcția țării. Luke Tryl, director executiv al think-tank-ului More in Common, a declarat: „Adevărul simplu este că viața pare prea grea, iar politicienii par neatenți la starea publicului sau chiar incapabili să controleze situația.”

La mitingul de sâmbătă, miliardarul și proprietarul platformei X, Elon Musk, a transmis prin videoconferință că „violența vine” și a spus că „fie lupți, fie mori.”

Reprezentanții guvernului au răspuns ferm: „Regatul Unit este o țară corectă, tolerantă și decentă. Ultimul lucru pe care britanicii și-l doresc este un limbaj periculos și inflamator,” a declarat purtătorul de cuvânt al premierului.

Anna McShane, directoarea New Britain Project, a remarcat că majoritatea britanicilor simt „mai degrabă resemnare decât furie” și că puțini caută o soluție de tip Trumpian. În schimb, publicul speră la o guvernare mai simplă și mai atentă la nevoile oamenilor.