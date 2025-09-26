Jurizări în franceză și spaniolă și momente inedite pe scena The Ticket

Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al patrulea episod The Ticket, o nouă seară în care spectacolul va fi la superlativ. Cum printre concurenți se numără și artiști care vorbesc franceză sau spaniolă, jurații aleg să își exprime opiniile în limbile lor, sau cel puțin încearcă să facă asta. Dacă franceza stârnește cele mai multe discuții, spaniola este susținută cu entuziasm de Cătălin Bordea.

Concurenții ediției cu numărul patru aduc pe scenă un mix neașteptat: de la un rap cu totul inedit cântat la rațe din plastic, la o dedicație specială pentru Mihai Bendeac, cu trimitere la faptul că este încă burlac.

Umorul se regăsește și la masa juraților, unde Anca Dinicu destinde atmosfera: „eu am făcut copil, Drăgulin a făcut gastrită, cu cine să mai ieși în oraș?”. Printre momentele serii se regăsesc și numere cu un grad ridicat de spectaculozitate, precum acrobații pe picioroange din Togo sau un număr de magie care testează limitele siguranței.

Platoul se animă pe muzica lui Andrei Hereșanu, care interpretează Răpirea din serai și reușește să ridice sala în picioare, transformând momentul într-o adevărată sărbătoare. La rândul lor, cei 48 de copii ai unui ansamblu folcloric cuceresc scena cu energia lor. „Eu mor de drag în momentul ăsta”, spune Bordea emoționat. Mihai Bendeac adaugă: „Mă bucur că am venit aici, mă bucur că pot să văd atât de aproape așa ceva”.

Un alt moment savuros al serii vine atunci când Bordea citește o postare semnată Bogdan G. Stoian, concurentul care a făcut mare vâlvă în episodul cu numărul doi, iar reacțiile juraților, în special ale lui Bendeac și Micutzu, dau un farmec aparte întregii secvențe. Astfel, episodul de sâmbătă promite o combinație de diversitate, emoție și autenticitate, într-un show care continuă să surprindă cu fiecare apariție.