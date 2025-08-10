Monden „La bine și la roast”, noul proiect al Pro TV. Vedetele care vor apărea la emisiune







Pro TV pregătește lansarea unor proiecte noi, menite să crească audiența și să depășească alte posturi rivale. Surse din televiziune susțin că producătorii au mizat pe formate inedite, care să stârnească interesul publicului. Unul dintre aceste proiecte este noua emisiune intitulată „La bine și la roast”, potrivit cancan.ro.

Pro TV va lansa în această toamnă un nou show care are toate șansele să devină un succes al grilei de programe, „La bine și la roast”, care, după cum sugerează și titlul, se va axa pe roast.

Conceptul este simplu: sunt aduse mai multe personalități publice, care vor fi „provocate” de către comedianți. Un prezentator nou va da startul acestui format. Totodată, postul se bazează pe un grup select de vedete pentru a atrage audiența în fața micilor ecrane.

Mai mulți comedianți de renume, care au fost în emisiuni precum „România are roast” și „Stand-up Revolution”, vor face parte din echipa Pro TV.

Invitații permanenți ai noului show vor fi Dan Badea, Costel Bojog, Dan Frînculescu, Mădălin Cîrje, Ioana State și alți artiști. Aceștia au mai apărut ca invitați speciali, jurați sau prezentatori în emisiuni ale Antenei 1, precum iUmor, Stand-up Revolution și România are roast.

Emisiunea este filmată la Opera Națională Română. Personalitățile invitate se așază pe „scaunul fierbinte” și așteaptă să fie luate la roast de comedianți. Printre invitații speciali s-au aflat Anamaria Prodan, Adi Mutu, Laura Giurcanu, Otilia Bilionera și alte nume cunoscute.

Printre cei care au rămas la Antena 1 se numără Micutzu Cosmin Nedelcu, care va fi jurat în emisiunea „The Ticket”, precum și Cosmin Natanticu, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, toți având în continuare contracte cu acest post. Este de așteptat ca „La bine și la roast” să concureze direct cu „The Ticket”, producția semnată de Mona Segall și Mihai Bendeac.