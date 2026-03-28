Jucătorul-cheie al lui Gigi Becali din ultimii ani este out de la FCSB

Jucătorul-cheie al lui Gigi Becali din ultimii ani este out de la FCSBSursă foto: Facebook
FCSB își menține strategia legată de regula U21 și pentru sezonul viitor, iar această decizie schimbă complet situația din poarta echipei. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

Oficialul roș-albaștrilor a confirmat că echipa va continua să folosească un portar eligibil U21 pentru a respecta regula din Superligă, ceea ce reduce drastic șansele lui Ștefan Târnovanu de a reveni titular.

FCSB renunță la Târnovanu ca soluție principală

Din luna februarie, FCSB a schimbat strategia și a decis să acopere regula U21 prin postul de portar. Astfel, tânărul Matei Popa, în vârstă de 18 ani, a devenit titular, înlocuindu-l pe Târnovanu, care fusese om de bază în ultimele patru sezoane.

Până în prezent, Popa a bifat 9 meciuri în Superliga, încasând 9 goluri și reușind două partide fără gol primit.

Ultima apariție a lui Târnovanu pentru FCSB a fost pe 29 februarie, în remiza 1-1 cu Fenerbahce.

Mihai Stoica confirmă strategia pentru sezonul următor

Mihai Stoica a explicat clar direcția clubului în ceea ce privește regula U21 și politica de transferuri.

„Noi nu avem nevoie de jucători sub vârstă pe poziția lui Biliboc. Noi vrem să aducem seniori pe poziția aia. Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert. Vom alege între Alexandru Maxim și Matei Popa titularul din sezonul viitor”, a declarat Mihai Stoica.

Această poziție confirmă faptul că postul de titular va fi disputat între doi portari eligibili U21.

Ștefan Târnovanu. Sursa foto Wikipedia

Alexandru Maxim revine după împrumut și intră în lupta pentru titularizare

Al doilea portar U21 din lot este Alexandru Maxim, care evoluează în acest sezon sub formă de împrumut la FC Voluntari.

Portarul de 19 ani a adunat 17 meciuri în Liga 2 și va reveni la FCSB în vară, urmând să concureze direct cu Matei Popa pentru postul de titular.

Târnovanu, aproape de plecare după patru ani ca titular

În acest context, Ștefan Târnovanu este împins în afara primului „11” și are șanse minime să mai apere pentru FCSB.

Surse apropiate clubului indică faptul că portarul ar putea căuta o nouă echipă în perioada de transferuri.

Transferat în 2020 de la Poli Iași pentru 350.000 de euro, Târnovanu a devenit titular în 2022, după o greșeală a lui Andrei Vlad într-un meci cu FC Argeș.

De atunci, el a fost una dintre piesele importante ale echipei.

Performanțe solide în tricoul roș-albastru

În perioada petrecută la FCSB, Târnovanu a bifat 201 meciuri oficiale și a primit 222 de goluri.

Portarul a contribuit la câștigarea a două titluri de campion și a două Supercupe ale României.

De asemenea, a avut prezențe constante în competițiile europene, inclusiv în grupele Europa League și Conference League.

FCSB își schimbă filosofia pentru a respecta regula U21

Decizia clubului reflectă o adaptare strategică la regulile competiției interne.

Folosirea unui portar U21 permite echipei să alinieze jucători mai experimentați în celelalte compartimente, fără constrângeri legate de vârstă.

Această strategie a fost implementată deja în a doua parte a sezonului și va continua și în stagiunea viitoare.

