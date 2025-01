International Jessica Simpson îngroasă rândurile vedetelor divorțate. Ce avere au de împărțit cei doi soți







Jessica Simpson și soțul său au decis să divorțeze după 11 ani de căsnicie. „Eric și cu mine trăim separat și trecem printr-o situație dureroasă din căsnicia noastră”, a confirmat actrița.

Jessica Simpson, din nou o femeie liberă

Actrița spune că acum prioritatea sunt copiii cuplului. „Copiii noștri sunt pe primul loc și ne concentrăm pe ceea ce este mai bine pentru ei. Suntem recunoscători pentru toată dragostea și sprijinul care ne-au venit și apreciem intimitatea în acest moment, în timp ce lucrăm prin asta ca familie,” a spus ea. Speculațiile despre divorț s-au intensificat în noiembrie, după ce Jessica a fost văzută fără verigheta. Se cunosc puține alte detalii despre despărțirea lor, inclusiv dacă au depus o cerere de divorț.

Diverse surse sugerează că Jessica și Eric nu au un contract prenupțial, ceea ce ar putea face dificilă împărțirea activelor lor. Înainte de nunta lor din 2011, o sursă a susținut că bărbatul a rezistat cerințelor prenuptiale ale Jessicăi. „Eric s-a răzgândit complet”, au susținut ei. „A început retragă afirmațiile refuzând să semneze contractul pe care l-au întocmit. Mulți apropiați ai ei, spun că a fost trădată total. Eric știa cât de important a fost pentru ea să se căsătorească înainte de a se naște copilul”, a continuat sursa.

Soțul nu a vrut contract prenupțial

„Ea a vrut să grăbească nunta, astfel încât copilul ei să nu se nască în afara căsătoriei. Și practic a folosit asta ca monedă de schimb.” Nu este clar cum a rezolvat perechea problema înainte de căsătorie. Jessica a fost căsătorită anterior cu Nick Lachey din 2002 până în 2006. Ea și-a exprimat regretul că nu a făcut contract prenuptial.

”Mi-aș fi dorit să fi semnat un prenupțial”, a spus ea în timpul unei apariții în 2020 la The Dr. Oz Show. „Lucrul amuzant este că Nick a vrut să semnez un contract prenupțial, dar am fost atât de jignită. Eu zic: „Dar vom fi împreună pentru tot restul vieții noastre. Ne spunem jurămintele lui Dumnezeu și în fața familiei și prietenilor noștri. Acest lucru nu se va termina niciodată”, iar noi nu am semnat un prenupțial.”