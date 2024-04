Alex Bodi și Ema Uta fac pregătiri de nuntă. Ce spun despre contractul prenupțial

Alex Bodi și Ema Uta au stabilit să se căsătorească în timpul unei vacanțe pe care au petrecut-o în Maldive. Cei doi pun cap la cap toate detaliile, fac pregătirile necesare, iar acum au ajuns la discuțiile pe tema contractului prenupțial.

Afaceristul a cerut-o în căsătorie pe Ema Uta, astfel că se pregătesc de nuntă. Așa cum se face în asemenea momente deosebite cei doi discută toate aspectele legate de acest pas important.

Cei doi formează un cuplu de multă vreme, iar acum au decis să facă pasul cel mare. Se pare că, în ciuda relației năbădăioase, cu crize, despărțiri și împăcări, au ajuns la concluzia că sunt făcuți unul pentru celălalt. Alex Bodi a cerut-o pe Ema Uta în căsătorie. S-a întâmplat chiar la începutul acestei luni. Afaceristul a ales și o locație exotică, în Maldive, astfel încât partenerei sale să-i vină greu să-l respingă.

Iar alegerea s-a dovedit inspirată căci, într-adevăr, make-up artista a spus „Da”. Drept urmare și-au anunțat apropiații, rudele și prietenii, începând pregătirile de nuntă.

Alex Bodi a povestit despre viitoarea nuntă cu Ema Uta în podcast la Bursucu'. Aici a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a încheia un contract prenupțial. A fost întrebat direct, de acest lucru, de către realizator. Afaceristul a negat că ar avea în intenție așa ceva. Alex Bodi a răspuns cu un categoric „NU”.

Bursucu', neîncrezător, a plusat și l-a întrebat dacă va divorța și, Ema Uta îi va cere din bunuri. Alex Bodi pare că s-a gândit la toate, spunând că nu mai este interesat de alte achiziții. A precizat că, pentru a nu avea probleme în căsătorie, se va limita la ce a achiziționat până acum. Lucruri asupra cărora, în cazul despărțirii, Ema Uta nu poate ridica pretenții.

Afaceristul și-a cerut iubita în căsătorie după ce a făcut toate pregătirile necesare. A vrut să evite, cu orice preț, un refuz, așa că a pregătit un cadru special. Un singur lucru a uitat, inelul cu diamant. Bijuteria, fără de care cererea în căsătorie nu avea valoare a rămas acasă, în țară. Drept care afaceristul a apelat la un prieten.

Astfel, inelul cu diamant a ajuns la vreme în Maldive, iar el a putut să o ceară pe Ema Uta așa cum scrie la carte.

„Nu pot să zic că am plănuit-o, dar mi-am dorit-o și chiar am vrut să o fac, dar ce crezi, am uitat inelul acasă. A doua zi mi-am dat seama, că nu găseam inelul. Deci deja când am stabilit cu artificiile, cu tot, zic: mama nu am inelul la mine. Și acum să caut un prieten să îmi aducă inelul rapid, de pe o zi pe alta, că deja a doua zi trebuia să plecăm la celălalt resort”, a mai povestit Alex Bodi, în podcast-ul realizat de Bursucu.