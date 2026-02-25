Japonia lansează prima școală online în care profesorii apar exclusiv ca personaje animate

Un nou model educațional urmează să fie lansat în Japonia, unde o companie privată propune o formulă atipică de predare: profesorii nu apar fizic în fața elevilor, ci sunt reprezentați prin personaje animate digitale. Proiectul se numește Virtual Cram School Wish High și este dezvoltat de compania Luminaris, cu sediul în Tokyo.

Școala funcționează exclusiv în mediul online și se încadrează în categoria așa-numitelor „cram schools” din Japonia, cunoscute local drept „juku”.

Aceste școli private oferă cursuri suplimentare față de sistemul public de învățământ și sunt frecvent utilizate de elevii care se pregătesc pentru examenele de admitere sau pentru consolidarea cunoștințelor. Industria „juku” este una matură și este evaluată la miliarde de dolari anual, potrivit relatării citate anterior.

Virtual Cram School Wish High urmează să se deschidă la data de 1 martie, iar organizatorii o prezintă drept prima instituție de acest tip în care toți profesorii sunt vizibili exclusiv sub forma unor personaje animate.

Elementul central al proiectului îl reprezintă utilizarea profesorilor VTuberi. Termenul VTuber provine din expresia „Virtual YouTuber” și desemnează creatori de conținut care folosesc avataruri digitale animate pentru a interacționa cu publicul.

Fenomenul VTuber a apărut în Japonia la mijlocul anilor 2010 și a devenit ulterior o industrie digitală extinsă, cu milioane de urmăritori la nivel global.

În cazul Virtual Cram School Wish High, toți profesorii sunt descriși drept „VTuberi activi”, ceea ce înseamnă că aceștia au deja experiență în crearea de conținut online folosind identități virtuale animate. Elevii nu vor vedea imaginea reală a cadrului didactic, ci doar avatarul digital care reprezintă profesorul în timpul predării.

Predarea se desfășoară online, iar interacțiunea are loc prin intermediul platformelor digitale, în timp real sau prin materiale înregistrate. Formatul combină astfel modelul tradițional al lecțiilor suplimentare cu estetica și dinamica industriei de streaming.

Accesul la cursurile oferite de Virtual Cram School Wish High este condiționat de plata unei taxe lunare pentru fiecare disciplină. Conform informațiilor publicate la adresa menționată anterior, costul este de aproximativ 9.900 de yeni pe curs pe lună, echivalentul a aproximativ 63–65 de dolari americani.

Structura tarifară este clar separată pe discipline, iar fiecare curs este achitat individual. Modelul nu este unul gratuit și nu este finanțat public, ci funcționează ca instituție educațională privată.

Oferta educațională include matematică, engleză, fizică, chimie, istoria lumii, istoria Japoniei și geografie. Organizatorii au anunțat că nu există limită de vârstă pentru persoanele interesate să participe la cursuri. Astfel, accesul nu este restricționat exclusiv elevilor de liceu, deși modelul „cram school” este asociat în mod tradițional cu pregătirea academică a adolescenților.

Pentru a înțelege contextul în care apare acest proiect, este relevantă poziția pe care o ocupă „juku” în sistemul educațional japonez. Aceste instituții private oferă pregătire suplimentară în afara orelor de școală și sunt frecvent utilizate de familii care doresc performanță academică ridicată pentru copii.

Piața școlilor intensive din Japonia reprezintă o industrie de miliarde de dolari. Acest segment este caracterizat de competiție ridicată și diversificare a metodelor de predare.

Compania Luminaris promovează proiectul ca fiind adaptat generației care consumă conținut digital zilnic. Utilizarea avatarurilor poate reduce reticența față de apariția publică a profesorilor și poate crea un mediu perceput drept mai prietenos pentru unii cursanți.

Modelul nu elimină componenta academică tradițională, deoarece disciplinele predate sunt cele clasice din programa școlară. Diferența constă exclusiv în forma de prezentare și în identitatea vizuală a profesorilor.

Potrivit informațiilor disponibile la adresa citată anterior, cursurile vor fi susținute atât în direct, cât și în format înregistrat, oferind flexibilitate participanților.

Nu sunt menționate, în datele publice disponibile, modificări curriculare sau metode pedagogice alternative față de cele utilizate în mod obișnuit în școlile intensive japoneze. Accentul cade pe formatul de livrare, nu pe schimbarea conținutului educațional.

Conceptul VTuber s-a dezvoltat inițial în zona divertismentului online, unde creatorii folosesc avataruri animate pentru a transmite live sau pentru a publica videoclipuri. Fenomenul a cunoscut o creștere rapidă în Japonia și ulterior la nivel internațional.

VTuberii folosesc tehnologii de captare a mișcării și software de animație pentru a sincroniza expresiile faciale și gesturile cu avatarul digital. În majoritatea cazurilor, identitatea reală a persoanei din spatele personajului nu este expusă publicului.

Transferul acestui model în domeniul educațional reprezintă o extindere a unei practici deja consolidate în mediul de divertisment. Diferența majoră constă în faptul că, în cazul Virtual Cram School Wish High, activitatea nu mai este orientată exclusiv către entertainment, ci către predarea disciplinelor academice.