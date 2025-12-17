Monden

Iuliana Pepene, după ce a fost surprinsă cu un bărbat căsătorit: S-a mers prea departe

Iuliana Pepene, după ce a fost surprinsă cu un bărbat căsătorit: S-a mers prea departeIuliana Pepene . Sursa foto: Facebook
PrezentatoareaIuliana Pepene a oferit prima declarație după ce a fost surprinsă în mașina unui bărbat căsătorit. Zvonurile s-au răspândit rapid, iar știrista Antenei 1 a ales, în cele din urmă, să spună lucrurilor pe nume.

Iuliana Pepene, despre zvonurile apărute

Știrista de la Antena 1 a explicat că, de regulă, tratează astfel de situații cu umor, însă de data aceasta scandalul creat în jurul ei a mers prea departe. „De obicei, le iau ca pe o glumă și nu le exagerez, dar uneori gluma devine prea serioasă”, a transmis ea.

Prezentatoarea a mai spus că simpla ei apariție în public a fost transformată într-o poveste cu tentă de scandal, iar acest lucru a început să o afecteze direct. Mai mult, Iuliana Pepene susține că a ajuns să se simtă urmărită și judecată pentru gesturi absolut normale. „Au fost momente când oamenii m-au filmat în supermarket”, a mărturisit jurnalista.

„Se creează dramă inutilă”

În opinia sa, asocierea numelui ei cu un bărbat căsătorit a alimentat o avalanșă de interpretări false. „Se creează dramă inutilă, iar oamenii cred lucruri neadevărate”, a spus Iuliana Pepene, subliniind că realitatea este cu totul alta decât cea prezentată în online.

Deși nu obișnuiește să își expună viața personală, știrista a considerat necesar să intervină public pentru a pune capăt speculațiilor. „Nu îmi place să dau explicații și nu vreau să mă justific, dar vreau să clarific lucrurile”, a precizat ea.

Iuliana Pepene a spus că este o persoană puternică, însă scandalul creat în jurul apariției sale lângă un bărbat însurat a afectat nu doar imaginea ei, ci și pe alții. Ea a afirmat că situația a fost exagerată și că zvonurile sunt complet false.

Știrista de la Antena 1 a făcut apel la calm și a cerut discreție, mai ales în prag de sărbători. „Îmi doresc liniște… alături de familia mea”, a încheiat aceasta, lăsând de înțeles că nu mai vrea să alimenteze subiectul care a aprins tabloidele.

Iuliana Pepene, surinsă cu un bărbat căsătorit

Totul a început după ce Iuliana Pepene a fost surprinsă, într-o seară, în compania unui bărbat cunoscut din mediul de afaceri, care este căsătorit. Apariția celor doi într-un club exclusivist din Capitală a fost suficientă pentru a declanșa valul de speculații.

Imaginile apărute ulterior îi arătau plecând împreună, târziu în noapte, cu aceeași mașină. Bărbatul i-ar fi deschis portiera știristei, un gest care, pentru mulți, a părut mai mult decât o simplă dovadă de politețe. Traseul urmat și oprirea de câteva minute înainte de despărțire au alimentat și mai tare suspiciunile.

Iuliana Pepene, după ce a fost surprinsă cu un bărbat căsătorit: S-a mers prea departe
