Iulia Vântur și Salman Khan au fost surprinși împreună la o ceremonie religioasă organizată de familia celebrului actor de la Bollywood. Imaginile de la eveniment au ajuns în atenția utilizatorilor din mediul online, unde participarea celor doi la ritualurile dedicate zeității Ganesha a stârnit numeroase comentarii pe Instagram.

În timp ce unii admiratori au apreciat faptul că fosta prezentatoare participă la momente importante pentru familia acestuia, alți internauți au contestat statutul sentimental al celor doi și au publicat comentarii critice.

Cei doi au luat parte la ritualurile religioase organizate de familia Khan, dedicate lui Bappa, una dintre denumirile afectuoase ale zeului Ganesha, venerat în hinduism ca simbol al înțelepciunii, prosperității și îndepărtării obstacolelor.

Sărbătoarea Ganesh Chaturthi este marcată prin rugăciuni, decorarea altarelor și ceremonii la care participă membrii familiei și apropiații acestora. Unul dintre momentele importante este ritualul „aarti”, în timpul căruia credincioșii folosesc o lampă sau o făclie aprinsă și rostesc rugăciuni ori cântări devoționale.

Această ceremonie simbolizează venerarea divinității, recunoștința și apropierea spirituală. În multe comunități, festivitățile se încheie cu Ganpati Visarjan, momentul în care reprezentarea lui Ganesha este dusă la apă pentru imersiune.

Ținuta aleasă de Iulia Vântur a atras, de asemenea, atenția. Vedeta din România a purtat un sari, veșmânt tradițional indian asociat cu eleganța și feminitatea, potrivit atmosferei ceremoniei religioase.

Aparițiile româncei alături de membrii familiei Khan au fost intens comentate de-a lungul anilor. Participarea sa la evenimente private și la sărbători importante pentru familia actorului a alimentat interesul publicului pentru legătura dintre cei doi.

În imaginile de la ceremonie, Salman Khan participă la ritualurile religioase, iar Iulia Vântur apare, la rândul său, luând parte la eveniment. Un moment în care Arpita Khan, sora actorului, îl corectează în timpul ritualului a atras atenția internauților și a circulat pe rețelele de socializare.

În septembrie 2026, presa indiană a relatat și despre participarea celor doi la ceremoniile Ganpati organizate la reședința lui Sohail Khan, fratele actorului.

Deși aparițiile comune îi determină pe unii admiratori să creadă că între Iulia Vântur și Salman Khan există o relație de lungă durată, alți utilizatori susțin că cei doi nu și-au confirmat public, fără echivoc, statutul sentimental.

Un internaut a criticat-o pe vedeta din România și a susținut că relația dintre ea și actor nu ar fi fost recunoscută oficial. Bărbatul a făcut referire și la deplasările Iuliei Vântur, într-un comentariu publicat online, potrivit retetesivedete.ro.

„Ea nu este iubita lui și el nu a recunoscut niciodată că ar fi. A călătorit prin China timp de două luni și s-a întors doar ca să apară în filmare și să fie din nou în centrul atenției, așa cum face de obicei, pentru că îi place atât de mult să se dea în spectacol”, a transmis bărbatul.

Un alt utilizator a criticat legătura dintre cei doi și a făcut referire la faptul că Salman Khan nu s-a căsătorit până acum.

„Dacă ar fi existat ceva între ei, el s-ar fi căsătorit cu ea și ar fi avut copii cu ea, pentru că nu mai este la vârsta la care să se întâlnească pur și simplu cu cineva. Dar nu este cazul; ea nu este nimeni”, a fost un alt mesaj răutăcios.

Legătura dintre Iulia Vântur și starul de la Bollywood este discutată de presa de divertisment de mai mulți ani. După ce și-a construit o carieră în India, românca a fost asociată în repetate rânduri cu actorul, iar aparițiile lor comune au menținut interesul publicului pentru viața personală a celor doi.