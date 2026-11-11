Un dispozitiv purtabil de mici dimensiuni, dezvoltat de antreprenorul din India, Deepinder Goyal, a ajuns în centrul unei controverse după ce medicii au pus sub semnul întrebării afirmațiile privind capacitatea sa de a monitoriza în timp real circulația sângelui către creier, potrivit Reuters.

Comercializat sub numele Temple și promovat de sportivi de performanță din India, gadgetul costă aproximativ 907 dolari, însă specialiștii spun că unele dintre funcțiile prezentate nu sunt susținute de suficiente dovezi științifice.

Disputa a izbucnit în India, unde mai mulți medici au criticat public dispozitivul și au cerut clarificări privind statutul său de reglementare.

Deepinder Goyal, cunoscut pentru cofondarea companiei Eternal, care deține platforma de livrări Zomato, respinge acuzațiile și susține că Temple este un dispozitiv pentru fitness și wellness, nu un echipament medical.

Temple are o lățime mai mică de 2,54 centimetri și cântărește sub două grame. Dispozitivul se fixează pe partea laterală a capului, în zona tâmplei, între frunte și ureche.

Potrivit materialelor de prezentare, acesta include funcția BrainFlow, care ar indica în timp real cât de bine este alimentat creierul cu sânge. O altă funcție, denumită Entropy, ar evalua efortul organismului de a elimina căldura.

Producătorul susține că dispozitivul poate furniza și informații despre activitatea termică, imunitară, digestivă, cognitivă și emoțională a organismului.

Prețul anunțat este de 85.000 de rupii indiene, echivalentul a aproximativ 907 dolari. Temple este disponibil în șase variante de culoare și a fost purtat inclusiv de căpitanul echipei naționale de cricket a Indiei, Shubman Gill, și de jucătoarea de badminton P.V. Sindhu, medaliată olimpic.

Principala controversă privește funcția BrainFlow și modul în care senzorii optici pot interpreta semnalele preluate de la nivelul tâmplei.

Medicul indian Jason Philip a explicat că senzorii amplasați pe pielea din această zonă pot înregistra informații despre artera temporală superficială, care asigură alimentarea cu sânge a feței și a scalpului. Aceste măsurători nu demonstrează automat că dispozitivul poate determina circulația sângelui în interiorul creierului.

Hepatologul Cyriac Philips, cunoscut în mediul online sub numele TheLiverDoc, a criticat în repetate rânduri produsul pe platforma X, unde are aproximativ 328.000 de urmăritori. Acesta l-a numit „cea mai mare escrocherie din domeniul sănătății” și a avertizat consumatorii să privească prudent promisiunile făcute de producătorii de dispozitive wellness.

La rândul său, medicul pediatru și nefrolog Sanjeev Bagai a catalogat Temple drept un truc de marketing și a atras atenția asupra lipsei unei aprobări sau autorizări medicale formale.

Problema ridicată de specialiști este legată de diferența dintre înregistrarea unui semnal fiziologic și interpretarea lui ca măsurătoare relevantă pentru sănătatea creierului. Pentru a demonstra că BrainFlow reflectă în mod fiabil circulația cerebrală, sunt necesare studii independente, cu metodologie riguroasă și rezultate publicate în reviste științifice evaluate de specialiști.

Fondatorul Temple respinge acuzațiile și susține că produsul trebuie evaluat ca dispozitiv destinat monitorizării stării generale de bine și activității fizice.

Într-un răspuns transmis agenției Reuters, compania a descris BrainFlow și Entropy drept indicatori bazați pe „știință emergentă” și a precizat că vor urma cercetări suplimentare. Reprezentanții Temple au admis că anumite funcții ar putea necesita, în viitor, aprobări din partea autorităților de reglementare.

Compania nu susține că toate măsurătorile au deja validare clinică. Această distincție este importantă pentru consumatori, deoarece un indicator destinat monitorizării personale nu are automat aceeași valoare ca un test medical utilizat pentru diagnostic.

Potrivit Reuters, Ministerul Sănătății din India nu a răspuns solicitărilor privind controversa, iar autoritățile indiene nu anunțaseră o poziție oficială în momentul publicării informațiilor.

Deepinder Goyal a renunțat în acest an la funcția de director executiv al companiei Eternal pentru a se concentra asupra proiectului Temple. Eternal este grupul care include Zomato, una dintre cele mai mari platforme de livrare de mâncare din India, cu o valoare de piață estimată la aproximativ 35 de miliarde de dolari.

Startupul Temple a atras în februarie o finanțare de 54 de milioane de dolari, la o evaluare de aproximativ 190 de milioane de dolari. Din consiliul său consultativ fac parte și profesori de la Universitatea din Ottawa și Universitatea Harvard.

Goyal a declarat că dispozitivul a primit comenzi din peste 62 de țări începând cu 1 noiembrie 2026. Compania dezvoltă și alte funcții, printre care detectarea sforăitului și a încleștării maxilarului.

Controversa Temple readuce în discuție o problemă întâlnită și în cazul altor producători de tehnologie: momentul în care un dispozitiv destinat fitnessului începe să ofere funcții care intră în categoria monitorizării medicale.

Un exemplu este Apple Watch. În septembrie 2025, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat comercializarea funcției software de notificare privind hipertensiunea arterială. Aceasta utilizează datele colectate de ceas pentru a identifica posibile semnale asociate tensiunii arteriale ridicate.

FDA face diferența între funcțiile destinate activității fizice și cele care furnizează informații cu relevanță medicală. În funcție de scopul și utilizarea lor, anumite funcții software pot intra sub incidența reglementărilor aplicabile dispozitivelor medicale.

În cazul Temple, dezbaterea nu privește doar performanța unui gadget, ci și nivelul de dovezi necesar pentru ca măsurătorile prezentate drept indicatori ai sănătății cerebrale să poată fi considerate credibile.