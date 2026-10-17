Italia a redus la jumătate traficul aerian. Anunțul autorităților

Traficul aerian din Italia a fost afectat vineri, 16 octombrie, de o defecțiune a rețelei de transmisie a datelor utilizate pentru controlul zborurilor. Autoritatea italiană ENAV a redus temporar capacitatea operațională la 50%, iar până la ora 13:00, ora României, au fost raportate 192 de curse anulate, relatează Reuters.

Pasagerii care au călătorit vineri prin aeroporturile din Italia s-au confruntat cu întârzieri și anulări de zboruri, după apariția unor probleme tehnice la sistemul național de control al traficului aerian.

Aeroporturile din Roma și Milano s-au numărat printre cele afectate. Operatorii aeroportuari au avertizat că programul curselor ar putea suferi modificări și le-au recomandat pasagerilor să contacteze companiile aeriene pentru informații despre zborurile lor.

ENAV a anunțat că primele probleme ale rețelei au fost identificate în timpul nopții de joi spre vineri. Până la ora locală 06:00, traficul aerian s-a desfășurat fără limitări. Ulterior, odată cu creșterea numărului de aeronave programate, autoritatea a decis să reducă temporar capacitatea de gestionare a zborurilor. Măsura a afectat în special cursele pe distanțe scurte, în timp ce ENAV a încercat să permită plecarea unui număr cât mai mare de aeronave, inclusiv a celor care operau zboruri intercontinentale.

„Dorim să vă informăm că în această dimineață am asigurat cel mai mare număr posibil de plecări, inclusiv zboruri intercontinentale”, a declarat ENAV.

Autoritatea a mobilizat resurse suplimentare pentru limitarea întârzierilor și reluarea activității la capacitatea obișnuită.

„În ciuda anomaliilor întâmpinate în rețeaua de transmisie a datelor, mobilizăm toate resursele disponibile pentru a minimiza perturbările și a restabili funcționarea la capacitate maximă cât mai curând posibil”, a precizat ENAV.

„Confirmăm o capacitate operațională de 50% din traficul aerian total, asigurând în permanență siguranța maximă, care rămâne prioritatea principală a companiei.”

Problemele tehnice au provocat perturbări importante în programul companiilor aeriene. Potrivit datelor furnizate de compania de analiză a traficului aerian Cirium și citate de Reuters, până la ora 10:00 GMT, respectiv 13:00 în România, fuseseră anulate 192 de zboruri.

La nivel național, numai aproximativ 31% dintre cursele programate pe aeroporturile italiene decolaseră la timp.

Situația a fost mai dificilă pe unele dintre cele mai importante aeroporturi ale țării. La Milano Malpensa, procentul plecărilor efectuate conform programului a fost de 25%, în timp ce pe aeroportul Fiumicino din Roma a ajuns la 28%.

Operatorul aeroporturilor din Roma, ADR, a avertizat că „pot apărea întârzieri și anulări ale zborurilor” și le-a recomandat călătorilor să verifice situația direct la compania aeriană. Un mesaj asemănător a fost transmis și de SEA, societatea care administrează aeroporturile din Milano.

În urma verificărilor, ENAV a anunțat că defecțiunea nu a fost provocată de „acte rău intenționate”, fiind exclusă astfel posibilitatea unui atac cibernetic. Pe durata incidentului, autoritatea a utilizat sisteme alternative pentru a menține funcționarea serviciilor de control al traficului aerian, fără compromiterea siguranței zborurilor.

Problemele au fost remediate treptat, iar în jurul orei 13:25 GMT, respectiv 16:25 în România, ENAV a anunțat restabilirea completă a capacității operaționale.

Rețeaua principală de transmisie a datelor a redevenit funcțională, iar restricțiile introduse în cursul dimineții au fost eliminate.

Autoritatea italiană a anunțat că traficul aerian urma să revină progresiv la programul obișnuit, după întârzierile și anulările înregistrate pe parcursul zilei.