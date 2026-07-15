Italia se confruntă cu o lipsă tot mai accentuată de salvamari, în plin sezon estival, când milioane de turiști ajung pe litoral. Administratorii plajelor și ai piscinelor spun că găsesc din ce în ce mai greu personal calificat, în timp ce numărul celor care obțin sau își reînnoiesc atestatul profesional este în scădere, potrivit Il Post. În ultimii ani, problema a apărut și pe litoralul romanesc.

Considerată ani la rând una dintre cele mai căutate ocupații sezoniere pentru tinerii din zonele de coastă, meseria de salvamar nu mai atrage suficienți candidați.

Potrivit unei analize recente, această schimbare este determinată de mai mulți factori, printre care condițiile de muncă dificile, salariile reduse, responsabilitatea juridică ridicată și regulile mai stricte pentru obținerea brevetului.

Operatorii din turism spun că deficitul de personal se resimte atât pe plaje, cât și la piscine, unde găsirea angajaților calificați a devenit tot mai dificilă.

Salvamarii citați de publicația italiană afirmă că, în multe cazuri, sunt plătiți cu aproximativ 5-6 euro net pe oră, iar uneori o parte din remunerație este acordată fără forme legale.

Deși legislația stabilește un program de lucru și dreptul la zile de odihnă, în practică există situații în care un singur salvamar supraveghează plaja pe întreaga durată a sezonului, fără repaus săptămânal.

În același timp, responsabilitatea este considerabilă, deoarece salvamarii pot răspunde atât civil, cât și penal dacă o intervenție întârzie sau dacă este constatată neglijență într-un incident soldat cu rănirea ori decesul unei persoane.

Din 2024, autoritățile italiene au introdus noi cerințe pentru certificarea salvamarilor, în încercarea de a profesionaliza această ocupație.

Candidații trebuie să promoveze probe fizice mai dificile, printre care parcurgerea a 100 de metri înot într-un timp de cel mult un minut și 40 de secunde, dar și o probă de 25 de metri în apnee.

De asemenea, reînnoirea brevetului presupune susținerea unui nou examen practic, nu doar achitarea unei taxe administrative. Federațiile care organizează cursurile susțin că noile reguli au redus semnificativ numărul centrelor autorizate și, implicit, al persoanelor care obțin anual calificarea.

Probleme similare sunt semnalate și pe litoralul românesc. Înaintea începerii sezonului estival, autoritățile și operatorii privați au avertizat că deficitul de personal depășește 30% în acest sector.

Reprezentanții serviciilor Salvamar spun că găsesc tot mai greu persoane bine pregătite fizic și dispuse să accepte un loc de muncă sezonier. În același timp, o parte dintre salvamarii cu experiență aleg să lucreze în alte state, atrași de salarii mai mari și condiții de muncă mai bune.