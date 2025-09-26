ISW avertizează: Rusia ar putea orchestra proteste violente în Republica Moldova, după alegeri

Republica Moldova. Rusia pregătește terenul pentru posibile proteste violente în Republica Moldova, imediat după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Avertizarea vine de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit experților, scopul final al Kremlinului ar fi destabilizarea țării și înlăturarea președintei Maia Sandu de la putere.

ISW notează că ultimele sondaje indică o scădere a sprijinului pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține în prezent majoritatea parlamentară. În același timp, niciun alt partid sau bloc electoral nu ar avea șanse clare să obțină o majoritate absolută. Rezultatul scrutinului va depinde, spun analiștii, de numărul mare de alegători indeciși, dar și de votul diasporei, care nu este reflectat complet în sondaje. „Rezultatele rămân incerte, iar acest context creează teren fertil pentru destabilizare”, arată ISW.

Pentru a pregăti opinia publică, Moscova desfășoară, potrivit experților, o amplă operațiune informațională în Moldova. Sunt răspândite narative despre o posibilă anulare a alegerilor și chiar despre o ipotetică invazie a NATO, menite să alimenteze temerile populației și sentimentele anti-europene. „Rusia creează condițiile pentru a justifica proteste împotriva Maiei Sandu, indiferent de rezultatul votului”, se arată în raport.

Potrivit ISW, Kremlinul urmărește să exploateze contextul politic de după scrutin prin intermediul politicienilor moldoveni apropiați de Moscova. Dacă PAS va pierde alegerile, protestele ar putea fi prezentate ca o formă de apărare a democrației, în cazul unei pretinse anulări a rezultatelor de către Sandu. În scenariul invers, în care PAS ar câștiga, aceleași proteste ar putea fi justificate prin acuzații de fraudă electorală.

Experții mai avertizează că aceste acțiuni ar putea fi însoțite de încercări de a pune sub acuzare șefa statului.

„Constituția permite ca președintele să fie suspendat prin votul a două treimi din parlament, după care Curtea Supremă decide asupra demiterii. Nu este clar însă dacă forțele pro-Kremlin ar putea obține o asemenea majoritate”, subliniază raportul.

ISW precizează că analiza sa nu reprezintă o predicție sigură, ci un semnal de alarmă.

„Kremlinul s-ar putea să nu urmeze această cale sau să încerce și să nu reușească”, se arată în concluzii. Totuși, experții insistă că riscurile destabilizării sunt reale și că Republica Moldova rămâne una dintre țintele prioritare ale Moscovei în regiune.