Istoria Campionatului Mondial - 2006. Italia, învingătoare în plin scandal de corupție

Istoria Campionatului Mondial - 2006. Italia, învingătoare în plin scandal de corupție
Campionatul Mondial din 2006 a fost găzduit de Germania, pentru a doua oară în istorie după ediția din 1974. Atunci, țara-gazdă a pus mâna pe trofeu, de această dată, nemții aveau să trăiască o deziluzie cruntă.

Istoria Campionatului Mondial - 2006. Italia, învingătoare în plin scandal de corupție

A fost respectat formatul cu 32 de naționale împărțite în grupe de câte 4. Naționala României și-a continuat picajul și a ratat turneul final. Pentru că „tricolorii” au terminat în spatele Cehiei și Olandei, într-o grupă din care au mai făcut parte Armenia, Andorra și Finlanda.

A fost consemnat debutul mai multor națiuni la World Cup. Din Africa: Togo, Coasta de Fildeș și Angloa, din zona CONCACAF, Trinidad&Tobago, din Oceania, Australia și din Europa, Ucraina.

Scandalul Calciopoli, care a cutremurat Serie A

A fost turneul Italiei, care a câștigat cel de-al patrulea titlu mondial din istorie, după cele din 1934, 1938 și 1982. Chiar în acea vară, fotbalul din  peninsulă a fost zguduit de un uriaș scandal de corupție: Calciopoli. Care a dus la sancționarea mai multor echipe din Serie A și la retrogradarea colosului Juventus Torino.

Italienii și-au câștigat grupa cu Ghana (scor 2-0), SUA (1-1) și Cehia (2-0). Iar în „optimi” au trecut greu de Australia, gol marcat din penalty de Francesco Totti în minutul 90+5

În sferturile de finală, Squadra Azzurra a eliminat Ucraina, după un 3-0 care nu a lăsat dubii, iar în semifinale a venit marele meci cu Germania. După 0-0 la capătul a 90 de minute, italienii au făcut diferența în prelungiri, goluri înscrise de Grosso (119) și Del Piero (120+1).

Finală decisă la loviturile de departajare

În marea finală de la Berlin, Italia a întâlnit Franța, iar victoria avea să vină la capătul unei confruntări epuizante. Mai întâi Zidane a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 7.

Apoi, Materazzi a egalat în minutul 19. Apoi, cei doi marcatori aveau să fie protagoniștii unui moment legendar. Fundașul italian l-a șicanat pe mijlocașul francez până când acesta și-a pierdut cumpătul și și-a lovit adversarul cu capul în piept. Era minutul 110, iar Zidane a avut parte de o ieșire tristă din fotbal.

Campionul mondial din 1998 avea își anunțase retragerea după turneul final. La loviturile de departajare, italienii au transformat tot, francezii au ratat prin David Trezeguet. Scorul final, 5-3.

 

