Istoria Campionatului Mondial - 1994. Vara în care naționala i-a făcut pe români să simtă fotbalul și să uite de criză

FIFA a ales SUA pentru organizarea Campionatului Mondial din 1994. O decizie privită cu rezerve de multă lume, ținând cont că americanii nu erau interesați de ceea ce numesc soccer. Printre alte neajunsuri erau cele legate de temperaturile ridicate și distanțele mari dintre orașe. Pentru românii care au trăit acel World Cup, competiția va rămâne, afectiv, de neegalat.

După o campanie de calificare plină de suișuri și coborâșuri, naționala a ajuns în SUA. Decisiv a fost meciul din Țara Galilor, câștigat la Cardiff, în toamna anului 1993, scor 2-1.

24 de naționale s-au aliniat la start, iar formula de disputare a fost identică celei din 1986 și 1990. „Tricolorii” au căzut într-o grupă cu SUA, Columbia și Elveția. Și au debutat la Los Angeles, contra sud-americanilor. O națională care zdrobise Argentina cu 5-0, la Buenos Aires, în calificări. Victoria cu 3-1 (două goluri Răducioiu și un gol Hagi) a rămas în istorie. Târziu în noapte, după fluierul final, românii au ieșit pe străzi în marile orașe. A fost o revărsare de bucurie spontană, fără precedent. Într-o perioadă în care țara era în colaps economic.

Al doilea meci, cel cu Elveția de la Detroit, avea să fie un fiasco. „Ceasornicarii” s-au impus cu 4-1, Jean Vlădoiu a fost eliminat al trei minute după ce a intrat pe teren și a fost trimis în țară. Victoria cu SUA, 1-0, gol Dan Petrescu, le-a permis oamenilor lui Anghel Iordănescu să meargă în „optimi”. Acolo unde România a învins Argentina, scor 3-2 (două goluri Ilie Dumitrescu și unul Hagi), la Los Angeles. Bucuria din țară a ajuns la apogeu, la București, numărul celor ieșiti în Piața Universității a fost asemănător cu cel al românilor care au participat la Revoluția din 1989.

A urmat coșmarul cu Suedia, 1-1 după 90 de minute, 2-2 după prelungiri și 5-4 pentru nordici la loviturile de departajare. Un meci care a rămas obsesia „Generației de Aur” și a românilor care au trăit acel carusel emoțional. România n-a mai ajuns vreodată la acel nivel și a rămas cu regretul că a ratat o semifinală cu Brazilia. Pe care suedezii au pierdut-o cu 0-1.

În finala mică, Suedia a câștigat contra Bulgariei, scor 4-0. Unul dintre goluri a fost marcat de Kennet Andersson, cu capul. Faza este asemănătoare cu cea în care vârful suedez a egalat la 2 contra României.

Bulgaria a fost o mare revelație și a ajuns în semifinale, acolo unde a fost învinsă de Italia, scor 1-2. Asta după ce bulgarii debutaseră cu un 0-3 contra Nigeriei.

În finală s-au întâlnit Brazilia și Italia. Naționala din „Țara Cafelei” a devenit prima care a câștigat patru titluri mondiale. După ce s-a impus la loviturile de departajare cu 3-2.

Bulgarul Hristo Stoichkov și rusul Oleg Salenko au fost golgheterii competiției, cu câte șase goluri. Salenko a rămas în istoria Mondialelor cu un fapt unic. A punctat de 5 ori în meciul Rusia - Camerun 6-1.

Turneul a fost zguduit de drama lui Andres Escobar, împușcat în țara natală, pentru că își marcase un autogol în jocul pierdut cu SUA, scor 1-2.