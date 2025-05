Istanbul, scena negocierilor de pace. Rusia deschisă compromisurilor, Ucraina cere încetarea luptelor

Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski a declarat joi că Moscova este dispusă să accepte „posibile compromisuri” în cadrul discuțiilor organizate la Istanbul.

El a afirmat la televiziunea rusă că Rusia este pregătită să continue dialogul și să negocieze în mod activ cu reprezentanții Kievului: „Suntem gata să lucrăm, să reluăm negocierile de la Istanbul.

Suntem gata să facem posibile compromisuri și să le negociem.” Medinski conduce delegația rusă trimisă la această rundă de discuții, iar declarațiile sale vin într-un moment în care presiunea internațională pentru încetarea focului este în creștere. Aceasta este una dintre primele poziționări explicite ale Moscovei în favoarea unor concesii, după luni întregi de blocaj diplomatic.

În paralel, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că delegația ucraineană care participă la negocierile de la Istanbul a primit mandatul oficial de a discuta un armistițiu cu partea rusă.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Ankara, în urma unei întâlniri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, liderul de la Kiev a precizat că delegația ucraineană va fi condusă de ministrul apărării, Rustem Umerov, și are autoritatea de a discuta măsuri concrete pentru oprirea ostilităților.

„Membrii delegației ucrainene vor avea un mandat pentru un armistițiu”, a declarat Zelenski. Trimiterea unei delegații la acest nivel arată că Ucraina tratează cu seriozitate această oportunitate de negociere, mizând pe obținerea unei pauze în lupte, în contextul în care frontul rămâne activ în mai multe regiuni.

First and foremost, I want to thank President @RTErdogan for organizing the opportunity for direct negotiations – that was exactly the signal we had received. The Ukrainian side confirmed its readiness, and today, we are here in the capital, in Ankara.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2025