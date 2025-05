Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a lansat joi un atac extrem de dur la adresa președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Într-o conferință de presă susținută la Moscova, Zaharova a reacționat virulent la criticile formulate de liderul ucrainean privind delegația rusă trimisă în Turcia pentru negocierile de pace. Zelenski catalogase echipa de negociatori a Kremlinului drept una cu rol pur „decorativ”, sugerând că discuțiile propuse de Moscova ar fi, de fapt, „false”.

Ca răspuns, reprezentanta diplomației ruse a lansat o serie de insulte directe: „Cine foloseşte cuvântul fals?Un clovn. Un ratat. O persoană fără nicio formare”.

Atacul a fost completat de un comentariu retoric menit să îi minimizeze relevanța politică: „Dar cine este el?”, a întrebat Zaharova, punând sub semnul întrebării legitimitatea și statutul internațional al președintelui ucrainean.

