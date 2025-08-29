International Israel, neinvitat la DSEI UK. Doar companiile private vor fi prezente







Guvernul britanic a confirmat că reprezentanții oficiali din Israel nu vor fi invitați la târgul internațional de armament DSEI UK 2025, programat în septembrie la Londra, potrivit Barrons.

Decizia, comunicată vineri de Ministerul britanic al Apărării, vine pe fondul deteriorării relațiilor diplomatice dintre Londra și Ierusalim, pe tema războiului din Gaza.

Deși companiile israeliene din domeniul apărării vor avea acces la eveniment, absența unei delegații guvernamentale marchează un nou episod tensionat în relațiile bilaterale.

Potrivit declarației oficiale, guvernul condus de Keir Starmer a luat această decizie pentru a transmite un mesaj politic ferm privind poziția Marii Britanii față de conflictul din Gaza.

Ministerul Apărării de la Londra a precizat că „nu va fi invitată nicio delegație guvernamentală a Israel să participe la DSEI UK 2025”.

În schimb, firmele din industria de apărare israeliană vor putea să își prezinte produsele, ceea ce face ca decizia să vizeze strict reprezentarea oficială și nu participarea economică.

Contextul acestei hotărâri este marcat de o serie de măsuri restrictive aplicate recent de Marea Britanie față de Israel: suspendarea licențelor de export de armament pentru utilizare în Gaza, oprirea negocierilor comerciale bilaterale și sancționarea a doi miniștri israelieni de extremă dreapta.

Guvernul britanic și-a motivat pașii prin dorința de a exercita presiune diplomatică și de a impulsiona o soluție politică pentru încetarea războiului.

Ministerul Apărării din Israel a condamnat excluderea reprezentanților săi, catalogând măsura drept „o discriminare regretabilă”.

În replică, instituția a anunțat că se va retrage complet din eveniment și nu va organiza un pavilion național. Astfel, participarea israeliană se va limita doar la companiile private, fără sprijin guvernamental.

Decizia britanică nu este singulară. În iunie, Franța a restricționat accesul unor producători israelieni la Salonul Aeronautic de la Paris, interzicând prezentarea armamentului ofensiv.

În plus, peste 100 de organizații civile, reunite sub sloganul „Shut DSEI Down”, au anunțat proteste masive la deschiderea târgului de la Londra, programată între 9 și 12 septembrie, la centrul expozițional Excel.

Printre acestea se regăsesc grupări pro-palestiniene, organizații ecologiste și mișcări anti-imperialiste.

Excluderea oficialilor israelieni de la DSEI UK 2025 amplifică tensiunile dintre cele două state.

Londra a transmis că ofensiva militară a Israel în Gaza „este greșită” și a cerut un armistițiu imediat, eliberarea ostaticilor și intensificarea ajutorului umanitar.

În paralel, premierul britanic a avertizat că Marea Britanie va recunoaște oficial statul Palestina în septembrie, dacă Israel nu face pași concreți spre o încetare a ostilităților.

La nivel european, subiectul rămâne în prim-plan. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene urmează să discute la Copenhaga noi sancțiuni împotriva Israel și Hamas, în timp ce unele state, precum Suedia și Țările de Jos, cer măsuri suplimentare.

Pe termen mediu, izolarea diplomatică riscă să slăbească poziția Israel pe scena internațională, în special în relațiile cu partenerii tradiționali din Europa Occidentală.