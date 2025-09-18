Social

Iron Maiden pregătește un concert memorabil la Bucureşti în 2026

Sursă foto: Instagram
Iron Maiden anunţă că turneul aniversar „Run For Your Lives” va ajunge la Bucureşti pe 28 mai 2026, la Arena Naţională. Evenimentul marchează cei 50 de ani de carieră ai legendarei trupe de heavy metal, cu un show spectaculos ce va include hituri clasice şi momente definitorii din istoria formaţiei. Biletele vor fi puse în vânzare publicului general începând cu 27 septembrie, la ora 11:00.

Iron Maiden continuă turneul „Run For Your Lives” în Europa

Trupa britanică Iron Maiden a dezvăluit detalii despre continuarea turneului „Run For Your Lives”, după un debut de succes în 2025. Anunţul oficial a fost făcut de Steve Harris, basistul şi fondatorul formaţiei, într-o declaraţie pentru presă.

„Ne bucurăm enorm de acest turneu Run For Your Lives. Setlistul este perfect pentru aniversarea de 50 de ani, iar show-ul este, probabil, cel mai bun pe care l-am făcut vreodată.” a declarat Harris.

Primul segment al turneului a fost sold out aproape în totalitate, cu peste un milion de fani prezenţi la concerte. Din acest motiv, Iron Maiden a decis să extindă itinerariul european, urmând ca ulterior să continue turneul şi în alte zone ale lumii, ce urmează să fie anunţate oficial.

Simon Dawson va reveni ca toboșar

Simon Dawson se va alătura din nou ca toboşar, iar întreaga trupă a mulţumit fanilor pentru primirea călduroasă şi energia transmisă în primele spectacole.

Iron Maiden Turneu 2026

Sursă foto: Instagram

Managerul trupei, Rod Smallwood, a adăugat: „Am fost copleşiţi de reacţia pozitivă a fanilor şi a mass-media. Energia din public a transformat fiecare concert într-un eveniment memorabil şi credem că acesta este, poate, cel mai bun turneu al nostru.”

Detalii despre bilete și organizare

Biletele pentru concertul din Bucureşti vor fi puse în vânzare sâmbătă, 27 septembrie, la ora 11:00, pe platformele oficiale ironmaiden.emagic.ro şi iaBilet.ro.

Înaintea lansării publice, membrii fan clubului Iron Maiden vor avea acces la pre-sale începând cu 23 septembrie, ora 11:00, iar clienţii Emagic şi  clienții iaBilet vor beneficia de presale exclusiv, pe 24 septembrie, în baza unui cod transmis prin email.

