Republica Moldova. Fostul viceprimar a Chișinăului, Irina Gutniuc, revocată din funcție de primarul Ion Ceban, se alătură Platformei Naționale Liberale. Aceasta va coordona discuțiile pentru extinderea proiectului politic, care reunește Partidul Național Liberal (PNL), Liga Orașelor și Comunelor (LOC) și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Cele trei formațiuni pregătesc fuziunea într-un singur partid, care ar urma să fie constituit la începutul anului 2027.

Anunțul privind cooptarea Irinei Gutnic a fost făcut de Alexandru Bujorean, liderul Ligii Orașelor și Comunelor. Acesta spune că fosta viceprimară va contribui la atragerea unor noi membri și la stabilirea relațiilor cu alte formațiuni politice, reprezentanți ai societății civile și aleși locali.

Bujorean susține că proiectul urmărește să ofere alegătorilor o alternativă politică diferită de partidele existente.

„Vreau să anunț public că, începând cu ziua de astăzi, Irina Gutnic se alătură Platformei Naționale Liberale, pentru a pune umărul la construcția unei forțe politice de alternativă prin esență, nu doar prin denumire, forță de care alegătorii dezamăgiți din întreaga țară au nevoie acum, când clasa politică este din ce în ce mai compromisă și lipsită de credibilitate”, a declarat liderul LOC.

Irina Gutnic va avea sarcina de a menține legătura dintre cele trei formațiuni și potențialii parteneri. Activitatea sa va include discuții cu reprezentanții administrației publice locale, persoane publice și cetățeni, în special din municipiul Chișinău.

Potrivit lui Alexandru Bujorean, implicarea acesteia ar urma să contribuie la dezvoltarea platformei și la extinderea rețelei de susținători.

„Irina Gutnic va avea un rol important și va consolida procesul de dezvoltare și consolidare a Platformei Național Liberale, asigurând un dialog constant cu actorii politici, personalitățile care sunt gata să se alăture proiectului PNL, cu aleșii locali din întreaga țară, dar și cu locuitorii municipiului Chișinău”, a afirmat acesta.

La rândul său, Gutnic a declarat că acceptă noua responsabilitate în contextul eforturilor de reunire a forțelor proeuropene. Ea consideră că Republica Moldova are nevoie de o formațiune politică în care cetățenii să poată avea încredere.

„Misiunea primită din partea celor trei partide și anume a mă implica în procesul de coordonare și consolidare a relației celor trei partide cu societatea civilă, cu reprezentabții APL, cu personalități publice, de a mă implica în procesul de consolidare a forțelor proeuropene este o onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate”, a declarat Irina Gutnic.

Fosta viceprimară a criticat, totodată, actuala clasă politică și a spus că oamenii așteaptă apariția unei echipe capabile să răspundă problemelor țării.

„De calitatea clasei politice depinde viitorul. Astăzi calitatea clasei politice lasă de dorit. Se simte necesitatea unei forțe noi. Oamenii așteaptă, în primul rând, un partid constituit din oameni sinceri, onești, responsabili și pregătiți, care să ofere soluții la problemele cu care se confruntă Republica Moldova”, a adăugat aceasta.

Gutnic a precizat că va continua să se implice în problemele municipiului Chișinău.

Intrarea în proiectul politic are loc în timp ce Irina Gutnic contestă deciziile prin care a pierdut funcția de viceprimară.

Aceasta a fost revocată pe 11 mai, printr-o dispoziție a primarului general Ion Ceban. Gutnic a susținut că măsura a fost ilegală și a anunțat că intenționează să depună un denunț pentru abuz de putere.

La câteva zile după revocare, Ceban a reacționat public la acuzațiile fostei sale subordonate. Primarul a susținut că în spatele conflictului ar exista interese politice și a afirmat că situația ar fi fost orchestrată la indicațiile Serviciului de Informații și Securitate și ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Edilul a anunțat că va cere în instanță o dezmințire.

Disputa a continuat și în octombrie. Cu aproximativ o săptămână înainte de anunțul privind aderarea la Platforma Națională Liberală, Gutnic s-a prezentat la Primăria Chișinău însoțită de un executor judecătoresc. Ea a încercat să-și reia atribuțiile în baza unei decizii a Curții de Apel Centru.

Fosta viceprimară nu a fost lăsată să intre în biroul său. Reprezentanții Primăriei i-au comunicat că Ion Ceban semnase o nouă dispoziție de încetare a mandatului, motivând că se împliniseră patru ani de la numirea sa în funcție. Gutnic a contestat și această decizie în instanță.

Platforma Națională Liberală este construită în jurul inițiativei de unificare a PNL, LOC și CUB. Primele două formațiuni au anunțat inițial că vor să fuzioneze, iar ulterior în proiect a fost inclusă și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare.

Potrivit lui Alexandru Bujorean, cele trei partide au planificat congresele de fuziune pentru sfârșitul lunii noiembrie. După încheierea acestei etape, va începe pregătirea congresului de constituire a noii formațiuni, prevăzut pentru începutul anului 2027.

Deocamdată, nu au fost luate decizii privind candidații pentru viitoarele alegeri. Acestea urmează să fie stabilite ulterior, potrivit statutului viitorului partid.

Irina Gutnic a ocupat funcția de viceprimară a municipiului Chișinău timp de aproximativ trei ani. Ion Ceban a propus-o pentru acest post în octombrie 2022, la patru luni după numirea sa la conducerea întreprinderii Apă-Canal Chișinău. Consiliul Municipal Chișinău a respins de două ori propunerea primarului.