Forțele Armate din Iran au inclus mai multe instituții media de limbă persană care funcționează în străinătate pe ceea ce oficialii de la Teheran numesc „lista țintelor militare”, acuzându-le că ar avea legături directe cu serviciile de informații ale Statelor Unite și Israelului, potrivit L'Orient Today.

BBC Persian, Iran International și Radio Farda au fost nominalizate de Abolfazl Shekarchi, purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate iraniene, într-o declarație făcută miercuri, 26 august, și difuzată de presa de stat. Oficialul nu a precizat însă unde sau în ce mod ar putea fi vizate instituțiile respective.

Abolfazl Shekarchi a declarat că instituțiile media vizate nu sunt considerate de armata iraniană simple organizații de presă.

„Aceste instituții media ostile sunt soldații sionismului și ai Americii și sunt incluse în banca noastră de ținte militare”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate iraniene.

El a susținut că BBC Persian, Iran International și Radio Farda ar fi „direct conectate la Mossad, CIA și organizațiile de informații ale inamicului”.

„Forțele Armate iraniene nu consideră aceste instituții drept instituții media”, a adăugat Shekarchi. Afirmațiile au fost relatate de mai multe surse internaționale și de presa iraniană, însă oficialul nu a prezentat public dovezi pentru acuzațiile privind presupusele legături cu serviciile de informații occidentale și israeliene.

Autoritățile de la Teheran au acuzat în repetate rânduri instituțiile media de limbă persană care funcționează în afara Iranului că desfășoară activități împotriva Republicii Islamice și că ar colabora cu Israelul.

Noua declarație este însă mai departe de retorica politică obișnuită: reprezentantul Forțelor Armate a folosit explicit termenul de „ținte militare”.

Shekarchi a făcut declarațiile la un eveniment organizat la Teheran pentru lansarea versiunilor internaționale ale agenției iraniene Defense Press, în limbile engleză, arabă, rusă, urdu, franceză și turcă.

Potrivit oficialului iranian, rezultatul unei confruntări pe „frontul mediatic” poate influența direct evoluția unei confruntări militare.

Printre instituțiile menționate se află BBC Persian, serviciul în limba persană al BBC, Iran International și Radio Farda.

Iran International este un post privat în limba persană cu operațiuni în afara Iranului, iar Radio Farda este serviciul în limba persană asociat Radio Free Europe/Radio Liberty.

Unele dintre aceste instituții au fost de ani de zile în centrul disputelor dintre Teheran și presa persanofonă din exil. Iranul a desemnat Iran International drept organizație teroristă în 2022 și a avertizat în trecut asupra consecințelor pentru persoanele care colaborează cu postul.

Instituțiile media de limbă persană cu sediul în străinătate sunt urmărite de o parte importantă a publicului iranian, însă accesul la unele servicii și platforme este restricționat în interiorul țării.

Mulți utilizatori folosesc rețele private virtuale, cunoscute sub denumirea de VPN, pentru a ocoli blocajele și restricțiile impuse pe internet.

Autoritățile iraniene susțin de mai mult timp că instituțiile media din afara țării participă la ceea ce Teheranul descrie drept un „război informațional” împotriva Republicii Islamice.

Presiunea asupra presei și asupra circulației informațiilor s-a intensificat în Iran după ofensiva lansată la 28 februarie de Statele Unite și Israel, care a declanșat actualul conflict regional.

La jumătatea lunii august, autoritățile iraniene au interzis și un canal de YouTube care difuza interviuri cu intelectuali și alte personalități iraniene despre situația politică și socială din țară. Canalul a fost acuzat că răspândește „informații false”, iar fondatorul și prezentatorul său, care locuiește în Iran, a fost interogat și ulterior eliberat pe cauțiune.