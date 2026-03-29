Ionel Ganea pierde definitiv procesul cu Poliția Rutieră. Ce consecințe produce sentința

Fostul internațional român Ionel Ganea a pierdut definitiv procesul intentat Poliției Rutiere, în urma unui incident petrecut în martie 2024.

Magistrații au respins apelul formulat de acesta, menținând sancțiunile aplicate după ce fostul fotbalist a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor în trafic.

Decizia instanței, pronunțată pe 24 martie 2026, pune capăt unui litigiu început în urmă cu doi ani și confirmă legalitatea măsurilor dispuse de autorități.

Evenimentele care au stat la baza procesului au avut loc pe 22 martie 2024, în ziua meciului dintre Echipa națională de fotbal a României și Irlanda de Nord, încheiat cu scorul de 1-1. Potrivit documentelor oficiale, Ionel Ganea se deplasa cu un autoturism Dacia Duster către Arena Națională.

În vehicul se aflau soția sa, fiul în vârstă de un an și patru luni la acel moment și un prieten. Conform procesului-verbal întocmit de polițiști, fostul fotbalist nu a oprit la semnalele agenților rutieri și nu a prezentat documentele solicitate.

Ulterior, între acesta și oamenii legii a avut loc un schimb de replici tensionat. Potrivit consemnărilor din documente, Ganea le-ar fi spus polițiștilor: „Te faci că nu mă cunoști sau ce?”.

Pentru faptele constatate, polițiștii au aplicat o amendă contravențională în valoare de 2.650 de lei și au dispus suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Aceste sancțiuni au fost contestate în instanță de fostul fotbalist, care a solicitat anularea procesului-verbal. Dosarul a parcurs mai multe etape judiciare, întinzându-se pe durata a doi ani.

Instanța de apel a respins definitiv cererea formulată de Ionel Ganea, menținând decizia inițială. În motivarea soluției se arată:

„Respinge apelul formulat de apelantul-petent Ganea Ioan-Viorel în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov. Definitivă. Pronunţată astăzi, 24.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Prin această decizie, sancțiunile aplicate de Poliția Rutieră rămân valabile, iar litigiul este închis definitiv.

După incidentul cu poliția, fostul fotbalist a fost implicat într-un accident rutier. Conform informațiilor consemnate, acesta a lovit un autoturism parcat.

Pe scaunul din dreapta față se afla fiul său, care nu era asigurat cu centură de siguranță. De asemenea, legislația rutieră prevede că un copil de vârsta respectivă trebuie transportat într-un sistem special de retenție, amplasat pe bancheta din spate.

În urma impactului, copilul a suferit leziuni grave. Potrivit datelor prezentate, rănile au fost atât de severe încât acesta a decedat.

Cazul a atras atenția atât prin statutul public al persoanei implicate, cât și prin consecințele evenimentelor. Procesul deschis de Ionel Ganea a vizat exclusiv anularea sancțiunilor contravenționale primite pentru refuzul de a opri la semnalul poliției.

Instanțele au analizat legalitatea procesului-verbal și au concluzionat că măsurile dispuse de autorități au fost conforme cu legislația în vigoare.

Decizia definitivă pronunțată în martie 2026 închide procedurile judiciare în această speță.