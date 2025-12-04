Ionel Ganea, dărâmat total la șase luni de la tragedie

Ionel Ganea trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale, la șase luni de la accidentul care i-a schimbat definitiv existența. Fostul internațional se confruntă cu pierderea fiului său, Alexandru, iar foștii colegi și prieteni, printre care și Marius Șumudică, au povestit despre suferința profundă a fostului fotbalist.

Accidentul s-a produs pe 9 mai, când Ganea conducea o Dacia Duster, având alături pe scaunul din dreapta fiul său de doi ani. La un moment dat, mașina a intrat frontal într-un alt autoturism staționat pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât copilul a fost proiectat în parbriz, suferind un traumatism cranio-cerebral sever.

Medicii au decis inducerea comăi artificiale, însă, după o lună de spitalizare, micuțul a decedat pe 6 iunie la Spitalul Județean Târgu Mureș.

Durerea lui Ganea rămâne intensă chiar și la șase luni de la tragedie. Fostul său coleg de la Rapid, Marius Șumudică, a povestit despre momentul în care l-a întâlnit și a simțit întreaga suferință a prietenului său. El a spus că acesta era complet dărâmat.

„M-am întâlnit cu Ionel Ganea. Era amărât. Eu i-am spus că n-am echipă, încerc să îmi caut, să vedem unde mă duc. Nu ajung la un consens, vorbesc cu unii, cu alții…El mi-a zis: «Să fii bucuros că încă te caută lumea. Astea nu sunt probleme. Probleme sunt ce am eu». M-am gândit imediat la ce a pățit, la acel eveniment. Era dărâmat total. Simțeam că suferă, un om suferind care se simțea vinovat. Mi-a spus: «Dacă te duci pe undeva la vreo echipă să îl iei și pe George al meu, că uite, are probleme financiare». Dărâmat total. Nu am văzut un om cu atâta durere în suflet. Am stat zece minute de vorbă cu el. Am fost colegi la Rapid. Vorbea și plângea. Mi-a zis: «Șumi, probleme sunt alea care s-au întâmplat mie, nu ce ai tu»”, a spus Șumudică pentru Fanatik.

Prietenii și apropiații îl sprijină pe Ionel Ganea, însă fiecare zi este o luptă cu durerea pierderii copilului. Evenimentul tragic continuă să îl afecteze profund, iar fostul internațional încearcă să își găsească echilibrul și să se concentreze pe fiul său mai mare.